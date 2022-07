“Troppo grassa per tuo marito”. Insulti choc sulle foto di coppia, vittima di body shaming zittisce tutti così

Il suo nome è ormai sulla bocca di tutti e la notizia corre veloce in rete. Stiamo parlando proprio della fondatrice di TikTok che ormai da diverso tempo non perde occasione per lanciare appelli sull positività del corpo ai suoi 2,8 milioni di fan. Gli stessi che di recente ha zittito dopo una cascata di commenti ricevuti sotto il suo ultimo video. Ecco cosa è successo.

Alicia Mccarvell, l’attacco degli hater. Caos dopo il video diventato virale. Ebbene si, anche per la nota tiktoker è arrivato il momento di uscire il carattere. Canadese, classe 1990, Alicia è sposata con un bodybuilding e i commenti degli hater non sono andati di certo sul leggero.





Un video e 40,6 milioni di visualizzazioni, ma non solo anche 75 mila repliche. Alicia McCarvell si è mostrata con il marito Scott nel bel mezzo dei preparativi per raggiungere un matrimonio andando incontro a insulti e commenti non sempre felici. Tra chi ha sottolineato il suo sovrappeso, c’è stato anche qualcuno che ha chiesto come faccia il marito a stare con lei. La replica di Alicia questa volta è arrivata puntuale e diretta.

“Quando il mondo ci guarda, immediatamente dà più valore a Scott che a me… ci hanno fatto credere che una persona in forma come Scott non potrebbe mai, nemmeno in un milione di anni, stare con una donna grassa. Ma questo solo perché ci hanno sempre insegnato che il nostro valore dipende dal corpo”, risponde Alicia McCarvell.

Poi, la tikotoker prosegue: “Non sono gelosa… e sulla scala di quel che è importante per mio marito, quanto il mio corpo rispetti gli standard di bellezza, non è in cima alle sue priorità. Tiene a me per il mio senso dell’umorismo, la mia lealtà, il mio amore e il mio cuore. E nessuna di queste cose cambia se il mio fisico cambia”.

