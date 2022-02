Non solo Giovanna e Josè, a Sanremo c’era anche Alice: chi è la bellissima figlia di Amadeus

Mahmood e Blanco, con la canzone ‘Brividi’, hanno visto la settantaduesina edizione del Festival di Sanremo. Al secondo posto Elisa con ‘O forse sei tu’, al terzo gradino del podio Gianni Morandi con ‘Apri tutte le porte’. Massimo Ranieri, con il brano ‘Lettera di là dal mare’, ha vinto il Premio della Critica ‘Mia Martini’. A lui, 27 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa. Al secondo posto Giovanni Truppi con 15 voti, al terzo Elisa con 7. In totale sono stati espressi 72 voti, 65 dei quali validi.

Un’edizione vincente, che grazie ad Amadeus, conduttore e direttore artistico del festival della canzone italiana, ha fatto boom di ascolti, soprattutto nella serata finale, con una media di share del 64,9%, oltre 10 punti in più dell’anno scorso.

L’anno scorso l’ultima serata del festival aveva fatto segnare in media 9 milioni 970 mila telespettatori con il 54.4% di share. Un trionfo per Amadeus che potrebbe ritornare anche il prossimo anno sul palco del Teatro Ariston. “Un Festival figlio del Festival dello scorso anno, quando ho deciso di portare quanto di più attuale e giovane ci fosse nella discografia: quella è stata la vera rivoluzione” ha confessato ospite di Bruno Vespa, a Porta a Porta in e parlando della prossima edizione ha detto: “Non so se ci sarà ma se si, solo se ci sarà Fiorello”.





Ad applaudire in sala ad Amadeus anche la moglie Giovanna Civitillo e il figlio Josè, sempre in prima fila per assistere orgogliosi allo spettacolo. E nell’ultima serata si è aggiunta anche la primogenita del conduttore, la bellissima Alice Sebastiani, che sui social ha pubblicato alcune foto scattate durante la serata.

“Una finale da Brividi”, ha scritto in un post con alcune foto scattate con Blanco, il profilo di Dargen D’Amico e l’iconica foto di Amadeus, Mahmood, Blanco e Michelangelo sdraiati sul palco in mezzo ai coriandoli. La bellissima Alice è la figlia avuta dal conduttore dall’ex moglie, Marisa Di Martino, che è stata sposata con il presentatore dal 1993 al 2007. Alice è nata nel 1998 e appena 9 anni dopo i suoi genitori hanno divorziato.