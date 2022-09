“È morta, ora è un angelo”. Alice Campello, grave lutto. Ma è subito bufera per la sua foto

Bufera su Alice Campello, che è stata colpita da un grave lutto in queste ore. La modella ha dovuto fare i conti con una bruttissima perdita nella sua famiglia, ma oltre che a dover fare i conti col dolore, è stata costretta a cancellare un suo post in seguito alle critiche ricevute dai follower. Una situazione sicuramente insolita, visto che non ha avuto la possibilità di iniziare ad elaborare questa scomparsa col massimo della serenità. Ed è stata costretta a scrivere un messaggio per chiarire l’episodio incriminato.

Di Alice Campello, ora colpita da un lutto, si era parlato di altro nel mese di agosto. Una notizia certamente più bella. Lei è incinta e ha deciso come chiamare la figlia. La coppia ha già tre maschietti, i gemelli Leonardo e Alessandro e il piccolo Edoardo. Se fosse nata una femminuccia, invece, avrebbero optato per Bella, Vittoria o Lia. Ora sciolto ogni dubbio. La bella influencer, rispondendo ad alcune domande dei fan tra le Storie, ha rivelato che la figlia si chiamerà Bella Morata Campello. Un nome certamente originale.

Alice Campello in lutto: morta la nonna. Ma è anche bufera

Alice Campello, nell’annunciare il suo terribile lutto familiare, ha scritto: “Un angelo in più che ci proteggerà”. Ma il post è stato criticato aspramente dagli utenti perché lei ha pubblicato una foto della parente stretta scomparsa, con la felpa ritraente il suo brand. E c’è subito chi ha commentato, nonostante lei abbia poi eliminato tutto: “Inutile che togli i post, vergogna. Pubblicizzare i tuoi stracci usando lei che sta male, vergognati”. E la moglie del calciatore Alvaro Morata è poi intervenuta pubblicamente.

Ecco la reazione di Alice Campello alla bufera, susseguente all’annuncio della morte della sua adorata nonna materna: “Ho cancellato perché in un momento così triste non ho voglia di peggiorare la situazione con persone dai pensieri malati. Pensare che una persona voglia farsi pubblicità con una nonna che é appena morta e aveva 90 anni é davvero da persone malate… cosa pensi che mia nonna mi faccia vendere più felpe? Ma che problemi mentali devi avere? È una foto che per me vale tantissimo perché é stata l’ultima foto che mia mamma le ha fatto quando stava ancora “bene””.

la risposta di alice campello dopo aver eliminato il post dedicato a sua nonna



poteva evitare di mettere questa foto secondo me, soprattutto oggi che con i social basta poco per essere oggetto di critiche, pensieri? pic.twitter.com/mUABfGYMqK — miке (@chiccochiesa) September 21, 2022

Infine, Alice ha spiegato ancora: “Lei ha chiesto di mandarmi perché era orgogliosa di me e delle cose che faccio. Ogni volta che andavo a trovarla mi chiedeva creme e mi faceva vedere che bella pelle aveva e mi diceva che era orgogliosa di me .. il fatto che volesse una cosa mia e che sempre mi avesse nei suoi pensieri è quello che contava per me e il valore che aveva quella foto. Mi lasciano senza parole i vostri messaggi malati e che sempre dobbiate vedere il male ovunque e accanirsi contro una persona che ha appena persona una persona cara. Non ho bisogno di vendere due felpe e dubito che possa essere una pubblicità o che qualcuno se la possa comprare perché la veda a una signora di 90 anni, bisogna avere la mente davvero sporca per poterlo pensare… in più ovviamente non era la foto dove usciva meglio ma per me aveva un valore d’amore”.