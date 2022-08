Manca ancora qualche mese al fiocco rosa, ma il nome della piccola principessa in arrivo c’è già: Alice Campello ha già deciso come si chiamerà la figlia, la numero 4 dal marito Alvaro Morata. E lo ha anche svelato ai fan nel classico box delle domande tra le Instagram Stories.

La coppia ha già tre maschietti, i gemelli Leonardo e Alessandro e il piccolo Edoardo non vedono l’ora di accogliere la sorellina in arrivo. Meno di un mese fa Alvaro Morata e Alice Campello hanno condiviso la gioia di un altro bebè. Poi la notizia: una figlia femmina.





Alice Campello figlia, ecco come si chiamerà

E il nome? Di recente Alice Campello aveva fatto sapere di essere indecisa su varie proposte. Prima ancora di sapere di aspettare una figlia femmina aveva spiegato che se fosse arrivato un altro maschietto, lo avrebbero chiamato Federico o Santiago. Se fosse nata una femminuccia, invece, avrebbero optato per Bella, Vittoria o Lia.

Ora sciolto ogni dubbio. La bella influencer, rispondendo ad alcune domande dei fan tra le Storie, ha rivelato che la figlia si chiamerà Bella Morata Campello. Un nome certamente originale. Non solo. Sempre su Instagram Alice Campello ha anche spiegato che in questo periodo non si sta allenando in quanto non sta troppo bene.

“Se mi sto allenando? Impossibile, sto sempre male”, ha raccontato con delle emoticon che ridono. Nessun allarme, quindi: Alice Campello è solo alle prese con le classiche nausee della gravidanza. Per questo motivo cerca di mangiare qualcosa ogni mezz’ora, così da non ritrovarsi con lo stomaco vuoto.

