Alex Wise in concerto, i fan notano dettaglio hot. È stato uno dei protagonisti assoluti di Amici 21 non solo per le sue abilità canore. Abilità indiscutibili e confermate anche dai successi conquistati dopo il talent show in cui si era classificato quarto. Con l’etichetta 21Co, collegata al programma condotto da Maria De Filippi, Alex ha pubblicato il suo primo Ep “Non siamo soli”. Ebbene l’ex allievo si è posizionato al primo posto con questo lavoro, battendo addirittura la pop band coreana BTS.

Ma Alex ha catturato l’attenzione del pubblico anche per la sua storia con Cosmary Fasanelli. Una relazione nata durante il programma ma che comunque non ha resistito molto fuori. A nemmeno due mesi dalla finale in cui i due erano apparsi innamorati, infatti, ecco la frattura. Una frattura polemica, visto che Cosmary è stata beccata in compagnia di un altro allievo, Nunzio. Una storia che sarebbe iniziata quando ancora la ballerina stava con Alex. In ogni caso quest’ultimo non ci ha messo molto a trovare nuovamente l’amore, a quanto pare con una modella.

Il concerto di Alex Wise e il dettaglio hot notato dai fan

Alex Wise, dopo le segnalazioni uscite su Cosmary e Nunzio, ha deciso di cancellare entrambi dai social. E si è rifatto una vita, sembra con una modella, anche se l’identikit della nuova ragazza resta misterioso. Intanto il cantante continua a mietere successi con la sua musica. La scorsa settimana è uscito il suo primo album di inediti “Ciò che abbiamo dentro”. Il disco sta scalando in fretta le classifiche, ma non è finita. L’ex Amici si è infatti esibito per la prima volta in concerto all’Atlantico di Roma. Com’è andata? Beh, tutto esaurito… e un dettaglio hot.

Durante il live, al quale era presente anche Lorella Cuccarini, Alex Wise ha cantato sia le canzoni che lo hanno reso popolare durante il programma che i nuovi brani. Inoltre durante lo spettacolo romano alcuni fan hanno notato un dettaglio relativo a un ‘rigonfiamento’ sospetto proprio nelle parti basse del cantante. Ovviamente subito sui social è scattata la discussione con gli utenti che hanno commentato e proposto ipotesi diverse.

ma sta sempre col cazzo barzotto questo? pic.twitter.com/oYq3fjuVP3 — gems (@_gemmona_) November 10, 2022

“Ma sta sempre col ca*** barzotto questo?” chiede una fan. E subito in tanti rispondono: “il problema è che veramente sempre così grosso e poi metterlo anche in evidenza con quei pantaloncini fini, credo che voglia fare anche il pornostar oltre che il cantante. fidatevi è tutto molto chiaro: sa di poter offrire il meglio di sé anche con altri mezzi oltre quelli vocali” scrive uno. C’è anche chi dice: “Mannoooo, è l’altro microfono! Il pantalone non ha tasche e l’ha messo lì… State sempre a pensare male”. Quale sarà la verità?

