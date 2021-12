“Io e Soleil…”. Alex Belli non molla, il messaggio inaspettato per il GF Vip. E per lei

Alex Belli è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip. E questo lo sanno pure i sassi. Ma la storia con Soleil Sorge continua a far discutere. Anche perché nel frattempo di cose ne sono successe parecchie. Tanto per cominciare l’attore, uscendo dal reality di Alfonso Signorini, aveva dichiarato di voler ricostruire il rapporto con la moglie Delia Duran. Questa nel frattempo sembrava aver abbandonato il ‘tetto coniugale’ facendo le valigie e confessando di aver bisogno di stare per un po’ di tempo sola con sé stessa.

Poi sono arrivate tantissime domande da parte dei fan sul suo comportamento riguardo la liaison tra il marito e Soleil Sorge al GF Vip 6. E rispondendo a loro la modella venezuelana ha ammesso di essere stata troppo impulsiva. “Vi svelo un segreto. Sono stata impulsiva in tutto. Tutto. Ho perdonato un poco Alex perché sono una donna che ama. Ho parlato con Soleil e anche a brutto muso… ero furiosa. Vi svelo un segreto: ora sto soffrendo e anche tanto. Tutto è un grosso punto interrogativo ed ogni mattina mi costringo a sorridere ma è tutto così strano… mi sembra di vivere un brutto sogno! Sì, sono una donna che ama… ma non so se sono stata amata. Un errore lo perdono, ma se non fosse stato un errore?”.

Insomma, la ‘soap’ prosegue. E stavolta a parlare è Alex Belli. L’ex gieffino è tornato a casa dalla moglie e il pianoforte lo suona per Delia, intonando “So this is Christmas…” in compagnia della cagnolina di casa Bella. Tutto questo accadeva a Natale, appena due giorni fa. Ma adesso Alex torna a parlare della sua ‘Sole’. Già, proprio di Soleil Sorge, la stessa che avrebbe rischiato di far saltare il suo matrimonio con Delia.





Alex Belli, ad appena due settimane dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, sembra sentire nostalgia dei suoi compagni di viaggio. E in particolare di Soleil Sorge, con la quale aveva una liaison. Proprio all’influencer italo-americana l’attore ha fatto una dedica speciale. In un video pubblicato recentemente Alex ha cantato la canzone che lo ha reso ancor più famoso di prima, “Bella”. Ma lo ha fatto sostituendo ‘Esmeralda’ con ‘Soleil’ e cantando a pieni polmoni: “Con le mie dita tra i capelli di Soleil”.

Come se non bastasse anche Soleil Sorge, rimasta dentro la Casa, ha parlato di Alex Belli. Mentre discuteva con Davide Silvestri e Alessandro Basciano l’influencer ha detto: “Se dovesse tornare gli direi di fare direttamente questa dichiarazione d’amore e finirla qua”. Ok, va bene. Ma a quel punto Delia Duran che fine farebbe? O meglio come si comporterebbe? In modo impulsivo o no? Bah, a saperlo…