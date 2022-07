Alessio La Padula, chi è l’ex Amici spuntato nel gossip su Ilary Blasi dopo la separazione

Alessio La Padula, chi è l’ex Amici ‘beccato’ con Ilary Blasi a scambiarsi dei like sui social. E addirittura commentato un suo post con un cuore rosso. A riferire tutto è stato Very Inutil People. Tra i due c’è una grande differenza di età che non è passata inosservata: 15 anni esatti. Lei ha infatti 41 anni, mentre lui ne compirà 26 a settembre. C’è chi sostiene che i due si sarebbero conosciuti durante il programma Star in the Star, che è andato in onda nell’autunno scorso su Canale 5.

Dunque, Alessio La Padula chi è l’ex Amici? Cercando informazioni in rete possiamo subito dirvi che lui è un ballerino ovviamente italiano e che è stato protagonista nel talent show Amici di Maria De Filippi. Lui è nato il 4 settembre del 1996 e come segno zodiacale è vergine. La sua terra di origine è la Campania ed è nato precisamente nella città di Eboli, in provincia di Salerno. Ha inoltre due tatuaggi che lo contraddistinguono, ovvero uno presente sul suo petto e l’altro invece sul suo braccio destro. Non ci sono informazioni sul suo peso e sull’altezza.





Alessio La Padula, chi è l’ex Amici. Lui ha preso parte al programma di Canale 5 nella quindicesima edizione del 2016. Poi nel 2019 è ritornato nella scuola di Maria De Filippi in veste di ballerino professionista. Da quello che è possibile sapere, il giovane ha un legame molto forte, praticamente indissolubile, con sua madre e suo fratello. Quando prese parte al programma, fece una bellissima dedica proprio ai due familiari più stretti. Il debutto nel mondo della danza è avvenuto quando era un bimbo di soli 10 anni.

Quattro anni dopo l’inizio della sua avventura col ballo, quando era 14enne fece il suo ingresso al Russian Ballet College e poi si trasferì nella città di Lione per studiare in conservatorio. Il debutto ad Amici avvenne con Kledi e una sua coreografia e fu Veronica Peparini a dargli la prima preferenza in assoluto. Ma successivamente i trionfi non si sono fermati qui, visto che è stato protagonista anche negli Stati Uniti d’America con la vittoria di uno stage, che ha fatto nella città di New York. Quindi, anche dopo Amici ha sempre puntato sulla danza.

In passati si è vociferato che Alessio La Padula avesse avuto una relazione sentimentale con la collega Elena D’Amario. Pare che abbiano passato il lockdown iniziale insieme, ma non ci sono mai state moltissime informazioni. Lui risulterebbe essere single, quindi non avrebbe relazioni in piedi. E chissà se vorrà dire qualcosa sulle voci uscite su di lui e Ilary Blasi.

