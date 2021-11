Genitori bis: è nato Riccardo, il secondo figlio della coppia vip, forse la più riservata del mondo dello spettacolo. Ciò nonostante l’annuncio è arrivato via Instagram, con uno scatto in bianco e nero con una manina che fa capolino da una copertina e un accenno del visino del nuovo arrivato in famiglia.

“Pulcinibus”, recita la didascalia del post, accompagnata dalla emoticon di un pulcino appunto, come la neo mamma bis ha più volte soprannominato il bebè in arrivo proprio sul suo profilo social. Con questa foto dolcissima l’attore e la compagna fanno sapere della nascita di Riccardo, venuto al mondo il 12 novembre 2021. Un altro fiocco azzurro, dunque, perché Alessio Boni e la compagna Nina Verdelli sono già genitori di Lorenzo, che a marzo prossimo soffierà su 2 candeline.

Alessio Boni papà bis: è nato Riccardo

L’annuncio della seconda gravidanza era stato dato all’improvviso sempre da Nina Verdelli, giornalista di moda e sempre su Instagram. La compagna di Alessio Boni aveva pubblicato una foto con un pancino destinato a crescere sempre più nei mesi successivi. Poi il lieto annuncio: da poche ore sono diventati in 4.





Alessio Boni e Nina Verdelli saranno al settimo cielo e pronti a vivere una nuova avventura in quattro anche se difficile che vedremo nuove foto del piccolo Riccardo, vista la proverbiale riservatezza di entrambi, che fanno coppia fissa dal 2015. L’attore non aveva mai nascosto la volontà di allargare la famiglia con la compagna, che è più giovane di 20 anni.

“Più me lo auguravo e più non succedeva niente – aveva confessato Alessio Boni al settimanale Gente – Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato. Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia”. E ora è arrivato il secondo. Ma per ora niente nozze: “Il matrimonio? No, mai! Non ho bisogno che qualcuno consacri quello che provo e anche Nina è d’accordo”, aveva aggiunto nell’intervista.