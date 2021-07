Lui è uno degli attori più amati dal grande pubblico, lei è una giornalista figlia d’arte. Insieme formano una coppia bellissima che è raro vedere sotto i riflettori. Tra i due piccioncini la differenza d’età non è poca: lui ha 53 anni, lei circa 20 meno.

Ma “tra i due la più vecchia è Nina. È infatti più saggia e paziente di me”, ha raccontato tempo fa in un’intervista l’attore. Quello che conta è l’amore che li lega: “Io e lei ci siamo trovati. Siamo come due musicisti che suonano lo stesso spartito”, aveva aggiunto.

Lorenzo, primo figlio di entrambi, Alessio Boni e Nina Verdelli, è nato in pieno lockdown, quando la città di Alessio Boni, Bergamo, ai tempi piegata dall’emergenza sanitaria. Boni ha raccontato di aver vissuto una quarantena fuori dal comune: dal bollettino tragico dei morti per Covid ai sorrisi felici del suo bambino, che sognava di avere da tempo e che ora non molla nemmeno per un secondo.

Oggi Alessio Boni sta per diventare papà bis. L’annuncio è giunto su Instagram dalla compagna Nina Verdelli, che ha condiviso con tutti i suoi più di 6Mila follower, una foto col pancione. Nell’immagine la giornalista di moda tiene in braccio il primogenito Lorenzo, nato solo un anno fa. “My boys” recita la didascalia.

Quindi il sesso è stato svelato: sarà un altro maschietto. A giudicare dal pancino già bello evidente, sicuramente il secondogenito arriverà entro la fine dell’anno. Like e commenti di auguri e felicitazioni, molti dei quali da parte di personaggi famosi. Come Lodovica Comello, Nicoletta Romanoff, Vinicio Marchioni, Catrinel Marlon. Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora arrivata da Alessio Boni.