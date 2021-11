“Sono stata operata”. Alessia Mancini, l’annuncio e la foto dal letto di ospedale: le sue condizioni

Preoccupazione per i fan di Alessia Mancini, infatti la conduttrice televisiva è stata costretta a ricoverarsi in ospedale per sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Ed è stata lei stessa ad informare i suoi follower sul suo stato di salute. Immancabile la presenza del marito Flavio Montrucchio, che si è immediatamente recato nel nosocomio ‘Sant’Eugenio’ di Roma per fare visita alla donna della sua vita. E si sono anche resi protagonisti di un siparietto, che ha comunque divertito non poco i suoi follower.

Tantissimi anche i messaggi di supporto e di auguri per una pronta ripresa, scritti dai seguaci di Instagram di Alessia Mancini. Come ben sapete, lei e Montrucchio sono una coppia consolidata da moltissimi anni, non a caso hanno già raggiunto i 18 anni insieme. Hanno anche concepito due splendidi figli, che si chiamano Mia e Orlando. Adesso la presentatrice ha sicuramente bisogno di riposo per ristabilirsi al più presto e ritornare alla vita di prima. Vediamo insieme come sta e cosa ha dichiarato la donna.

Alessia Mancini si è presentata sul noto social network, pubblicando un’immagine di lei con il pollice alzato a conferma che fosse in buone condizioni di salute. E poi ha postato il filmato di Flavio Montrucchio, che indossava il camice, la mascherina e i guanti. La conduttrice ha detto: “Sono già stata operata, lei è il chirurgo?”. E il marito ha replicato: “Ma per venire a trovarti posso venire così?”. Ovviamente la Mancini ha gradito la sua presenza ed è rimasta felice di vederlo al suo fianco.





Questo il messaggio di Alessia Mancini, rivolto ai suoi fan: “Buongiorno a tutti. Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento…Tutto ok. Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me. Mi raccomando, prendetevi cura di voi sempre. #prevenzione #lasaluteètutto”. Non ha voluto fornire altri particolari sul perché si sia dovuta operare, ma la notizia più importante è che è già in forma, come è stato confermato da un’altra sua storia social.

Oltre a questo post, Alessia Mancini ne ha pubblicato un altro mentre stava mangiando una fetta biscottata con marmellata e tè. E ha aggiunto, in maniera molto scherzosa: “Appena recupero un po’ le forze preparo un bel dolcetto, digiunavo da ieri, che fame”. Staremo a vedere se nelle prossime ore vorrà dire qualcosa in più sul suo stato di salute per comprendere l’origine del suo problema.