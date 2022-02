Alessia Macari, l’ex Ciociara di Avanti un altro è diventata mamma per la prima volta. Il 14 gennaio nata la prima figlia avuta dal matrimonio con Oliver Kragl, il calciatore che la showgirl ed ex concorrente (e vincitrice) del primo GF Vip ha sposato nel 2019.

“Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”, aveva spiegato Alessia Macari, che per la sua bimba ha scelto un nome molto particolare. L’annuncio era arrivato con un post su Instagram, una foto che ritraeva le mani dei neo genitori e della piccola Neveah.





“Ciao a tutti! Io mi chiamo Nevaeh Kragl. Il mio nome si pronuncia NE-VE-AH (Letto al contrario si legge HEAVEN… che tradotto dall’inglese è “paradiso”). Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470 kg. Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta). Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme”, aveva scritto Alessia Macari a corredo dello scatto di famiglia.

L’ex Ciociara di Avanti un altro aveva raccontato di essere risultata positiva al Covid il giorno prima del parto: “Il giorno prima di essere ricoverata sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19, nonostante da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni, compresa la vaccinazione. Sono stata costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito”.

Per fortuna tutto è andato per il meglio e a 15 giorni dal parto Alessia Macari si è mostrata più in forma che mai. “Il parto è andato benissimo ed è stato veloce. Sì, ho tolto quasi tutto e non so come! Cerco sempre d’indossare la pancera. Ero tutta pancia verso la fine e liquidi”.

E ancora: “Ho mangiato tanta pizza con la Nutella, e ho sempre detto: ‘Ai chili ci penso dopo’. Anche ora non ci sto pensando, ma stanno andando via da soli. Avevo preso più di 15 chili, ero tutta pancia e liquidi. Ho indossato la pancera, l’ho messa tre giorni dopo il parto, mi sentivo strana e questo mi ha aiutato a sentirmi un po’ più stretta”.