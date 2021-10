“Mi sono rotta il ca..o di sentirmi sbagliata perché non voglio un’altra gravidanza. Mi fate sentire sbagliata, mi avete fatto sentire non al mio posto, mi avete fatto sentire non abbastanza madre”. Alla fine sbotta Alessia Cammarota che sui social si sfoga come non mai. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diversi mesi fa, ha affrontato insieme ad Aldo Palmeri un aborto. Attendevano il terzo figlio, quando improvvisamente è accaduto il peggio. Un momento delicatissimo e molto triste, quello che chiaramente ha vissuto la coppia, tra le più amate di Uomini e donne.

Alessia Cammarota si ritrova costretta a tornare a parlare del suo grandissimo dolore e si scaglia contro chi continua a insinuare che sia di nuovo incinta. Lei stessa fa presente che non vorrebbe fare polemica, ma si ritrova costretta a “rimettere le cose al proprio posto”. Il motivo? Sono ormai mesi che sul suo profilo Instagram in molti fan ipotizzano una terza gravidanza. Ed ecco che a questo punto la Cammarota sottolinea: “Mesi fa è morto il mio terzo figlio“.

Insomma, lei pensa che si tratti di una forma di superficialità e che tutti quegli utenti social non siano a conoscenza dell’aborto. Pertanto, consiglia loro di non nascondersi, affermando che non lo sapevano. “Non si augura a una donna a cui è morto un figlio una gravidanza”, dichiara Alessia Cammarota.





Naturalmente i giudizi su una sua ipotetica gravidanza la toccano nel profondo e si nota dalla sua voce. In questo nuovo messaggio, la Cammarrota fa presente che ognuno reagisce a suo modo. Alessia Cammarota vorrebbe solo elaborare il suo lutto e “non voler essere ancora madre”. La moglie di Aldo Palmeri – insieme sono già genitori di due figli – non ha intenzione di fare il terzo.

Vuole fare ciò che vuole senza sentirsi giudicata: “Ragazze vi prego più empatia”, continua Alessia. Oltre ciò, spera di aver risolto il mistero sulla presunta terza gravidanza. Alessia Cammarota non è incinta e lo sottolinea. “Non sono incinta, non lo sarò, fatemi vivere come voglio”, dice con la rabbia e dolore.