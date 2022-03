“Ci tengo a fargli questo omaggio perché a breve diventerà papà per la seconda volta è molto emozionato e si divide tra famiglia e set”. Spoiler clamoroso durante l’ultima puntata di Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni. Nessuno sapeva che l’ex concorrente del GF sta per diventare di nuovo papà. La moglie, anche lei conosciuta grazie a un programma televisivo, è incinta per la seconda volta.

Al momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte del diretto interessato ma nell’ultimo post su Instagram colpisce la frase “post famiglia allargata”. È probabile che l’ex gieffino e oggi attore molto apprezzato abbia deciso di aspettare prima di confermare la nuova gravidanza. Del resto Alessandro Tersigni è sempre stato molto riservato e geloso della sua vita privata.

L’ex GF “sta per diventare di nuovo papà”

Alessandro Tersigni ha partecipato al GF 7, dove ha conosciuto Melita Toniolo. Poi, nel 2010, l’incontro con l’attuale moglie, Maria Stefania Di Renzo che è un’ex ballerina ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, oggi insegnante di gyrotonic. La coppia ha già un figlio, Filippo, nato nel 2017, e a quanto pare sta per allargare la famiglia.





A spoilerare questa bella notizia è stata Vanessa Gravina, che con Alessandro Tersigni divide il set de Il paradiso delle signore. Ospite di Marco Liorni ha speso belle parole per lui, e svelato appunto che sta per avere il secondo figlio, lasciando così tutti di stucco visto che fino ad oggi la notizia non era trapelata.

L’attrice che interpreta Adelaide ha voluto rendere omaggio a un collega che reputa “eroe” e sempre disponibile verso gli altri. Alessandro Tersigni, che ne Il paradiso delle signore è Vittorio Conti è “altruista e sempre di buon umore”, ha detto Vanessa Gravina. Non resta che aspettare l’ufficialità del secondo figlio in arrivo, ma non stupisce che non sia ancora arrivata perché l’attore e sua moglie sono da sempre molto riservati.