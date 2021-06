Bruttissimo episodio ai danni dei genitori del vip italiano, che ha deciso di denunciare l’accaduto attraverso i social network. Ha preferito non inoltrarsi in tutti i dettagli, ma ciò che è emerso in queste ore ha lasciato di stucco i suoi fan. Ha dato vita ad una storia sul social network Instagram, nella quale ha rivelato un fattaccio che ha avuto come sfortunate vittime la madre e il padre. Ma in maniera indiretta ad essere stato colpito da tutto questo è stato anche lo stesso diretto interessato, che ha perso una cosa cara.

Normalmente l’ex calciatore utilizza il suo profilo social per aggiornare i follower su ciò che avviene all’interno della sua quotidianità. Spesso e volentieri si tratta di notizie sempre belle e interessanti, riguardanti soprattutto componenti della sua famiglia. Anche stavolta l’ambito familiare è stato toccato dalla notizia, ma per una motivazione decisamente negativa. Sicuramente sono state avviate le indagini necessarie per risalire agli autori dell’atto criminale perpetrato ai danni dei suoi genitori.

Questo il messaggio dell’ex attaccante di Milan e Juventus, Alessandro Matri: “Caro ladro che oggi sei entrato in casa dei miei genitori, tra le cose che ti sei preso ce n’è una che per te avrà sicuramente un valore relativamente economico ma per me ha un valore effettivo ed è la maglietta del Milan del mio esordio in Serie A. So che a scriverlo qui non risolvo niente, ma sia mai che ti venga recapitato questo messaggio e ti venga la magnifica idea di farmela riavere. Tanto ormai l’indirizzo lo conosci!!!”.





Dunque, per Alessandro Matri non si è trattato solamente di una perdita sicuramente economica, visto che comunque quella maglia ha un certo valore, ma soprattutto di natura affettiva, come ha scritto lui stesso. In quella casacca sono racchiuse tutte le emozioni della sua carriera. Quella prima partita con il Milan nel massimo campionato italiano non l’ha ovviamente mai dimenticata e custodiva gelosamente quella divisa importantissima. Ma purtroppo nelle scorse ore i ladri gliel’hanno portata via.

Alessandro Matri è nato il 19 agosto del 1984 e ad appena 11 anni andò al Milan nel settore giovanile, dove rimase fino all’età di 20 anni. Per quanto riguarda la sua vita privata, è unito sentimentalmente a Federica Nargi dal 2009 e da lei ha avuto due figlie, che si chiamano Sofia e Beatrice. La prima è venuta alla luce il 26 settembre del 2016, mentre la secondogenita il 16 marzo del 2019. In carriera ha vinto 3 scudetti con la Juventus, 2 Supercoppe Italiane sempre con la Juve e una Coppa Italia ancora con la Vecchia Signora.