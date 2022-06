Alessandro Matri e Federica Nargi, l’annuncio di coppia. Nelle ultime settimane la coppia è stata protagonista indiscussa di alcune indiscrezioni trapelate in rete sulle presunte nozze. Forse è quello che in molti si aspetterebbero dopo ben 13 lunghi anni di amore consolidato e dopo essere diventati genitori di due bambine, Sofia e Beatrice (5 e 3 anni).

Alessandro Matri e Federica Nargi, la novità annunciata dall’ex velina corre veloce in rete. Nulla a che vedere, però, con le tanto acclamate nozze in vista vociferate in quel di Formentera. La novità riguarda sicuramente un cambiamento, ma di residenza. Infatti ad annunciarlo ci ha pensato proprio Federica Nargi sui social.





Alessandro Matri e Federica Nargi, l’annuncio

Come molti già sapranno, la famiglia vive ormai da diversi anni a Roma ma pare che per il futuro non sarà più così. Federica Nargi ha reso pubblica la notizia del trasloco con destinazione Milano. “Roma mi mancherà davvero tanto”, afferma con tono nostalgico la compagna di Alessandro Matri, l’ex calciatore del Milan e della Juventus. (Federica Nargi, foto ‘hot’ e Alessandro Matri si ingelosisce).

Per Federica Nargi sempre meglio cogliere la palla al balzo e mettere a tacere anche un’altra voce messa in circolo sulla presunta gravidanza. La showgirl alla domanda “Se non dormi potrebbe essere il caldo, la pressione o sei incinta per caso”, lei replica con ironia: “O il trasloco”.

E a proposito del trasloco, Federica Nargi ha anche spiegato il motivo della decisione: “Vivo a Milano da quando ho 18 anni. Roma è stata solo di passaggio in questi due anni ma è stato anche ritornare a vivere la mia famiglia, i miei affetti, i miei amici, la mia città. A malincuore andrò via ma abbiamo comprato casa a Milano”.

