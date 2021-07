Alessandro Borghese è un volto molto noto del piccolo schermo. Al di là del fatto che è il figlio della celebre attrice Barbara Bouchet (suo padre era l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, ndr) è uno chef e un personaggio televisivo molto famoso, soprattutto grazie al seguitissimo programma 4 ristoranti.

Il suo talento, la sua energia, la sua simpatia e il suo carisma da anni hanno infatti trovato posto anche sul piccolo schermo. E ovviamente su Instagram, dove è seguitissimo. È lì che Alessandro Borghese, come tutti i vip, aggiorna il pubblico anche sulla sua vita privata ed è lì che ha dato la notizia di aver contratto il Covid e poi quella di averlo sconfitto. La gioia più grande di quel momento, avvenuto a fine marzo scorso? Quella di poter riabbracciare le sue due figlie, Arizona e Alexandra.

Alessandro Borghese irriconoscibile: la foto inedita da giovane



Su Instagram Alessandro Borghese ha pubblicato un simpatico video in cui parla in playback, doppiato da una delle due bambine: “Ciao amici, oggi finalmente sono negativo, così posso riabbracciare le mie figlie e Wilma (la moglie, ndr) e giocare con loro”. Nel post lo chef ha ringraziato le figlie ma anche i medici che lo hanno curato. E ovviamente anche i fan che coi tanti messaggi di affetto gli hanno dato “un’incredibile speranza”.





In questo momento Alessandro Borghese sta vivendo delle settimane davvero molto intense perché, finalmente, è tornato in cucina e anche sul set di 4 Ristoranti, come lui stesso ha avuto modo di raccontare attraverso la sua seguitissima pagina Instagram. Le nuove puntate, per ora registrate in Sicilia e in Sardegna, le vedremo nella prossima stagione ma nel frattempo ci si può “accontentare” di foto e video social.





E, a proposito, visto che come detto Alessandro Borghese è molto attivo su Instagram non è difficile imbattersi anche in scatti inediti e decisamente ‘vintage’. Tra i tanti uno, che è stato pubblicato dallo chef diverso tempo fa, in cui appare praticamente irriconoscibile se non fosse per il suo sorriso. “Ritrovamenti archeologici! Ma che anno era?! Hahahahahahahaha”, la didascalia. Giovanissimo, anche se la data non è riportata, e coi capelli corti. L’avreste riconosciuto al primo sguardo?