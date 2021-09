È già finita tra l’ex Uomini e Donne e la modella. I due erano usciti allo scoperto a giugno scorso, ovviamente su Instagram, dove avevano condiviso una serie di foto romantiche scattate durante una vacanza di coppia in Puglia. Con la fine dell’estate, però, si è spento anche questo sentimento che sembrava così intenso anche se breve.

A rendere nota la rottura improvvisa ci ha pensato Amedeo Venza, noto influencer e amico dell’ex corteggiatore ed ex single di Temptation Island. Che sarebbe “distrutto”, devastato dalla separazione dalla modella albanese. A quanto pare credeva molto in questa storia ed era pronto a fare progetti importanti. Ma, anche se ad oggi i motivi dell’addio restano avvolti dal mistero, evidentemente col passare delle settimane qualcosa si è rotto tra i due, che sembravano molto felici insieme.

Alessandro Basciano ed Erjona Sulejmani, è finita

La notizia della fine della relazione tra Alessandro Basciano ed Erjona Sulejmani è arrivata in modo totalmente inaspettato. Lui, 32 anni, è ormai lontano dal mondo della tv: oggi è un rivenditore di automobili anche se nel tempo libero lavora come modello e influencer. Ma come i fan di UeD ricorderanno, si è fatto notare come corteggiatore di Giulia Quattrociocche.





Non solo: nell’estate 2020 Alessandro Basciano ha anche partecipato in qualità di tentatore a Temptation Island. Grande amico di Jack Vanore, altro ex volto di UeD, ha un figlio, Nicolò, avuto cinque anni fa da una precedente relazione e spesso protagonista dei suoi scatti Instagram. Erjona Sulejmani è la ex moglie del calciatore Blerim Džemaili e da lui nel 2015 ha avuto il piccolo Luan.

Tornando all’addio, per Alessandro Basciano la rottura con Erjona Sulejmani è stata molto dolorosa anche se sono stati insieme qualche mese. Come riportato anche da Amedeo Venza, l’ex UeD sta molto male e nelle sue Storie non ha nascosto di aver passato giorni a piangere, di aver perso peso e voglia di sorridere: “Ho una sola parola: delusione”, ha scritto.