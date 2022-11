“Si sono fidanzati”. È nata una nuova coppia vip: bellissimi, innamorati e già inseparabili

Splendida notizia per Alessandro Angelucci, fratello di Salvatore Angelucci, che ha una nuova fidanzata. La notizia è stata rilanciata dal sito Isa e Chia, che è riuscito a scovare le foto dei due piccioncini sui rispettivi profili Instagram ufficiali. Entrambi hanno postato immagini incantevoli, che testimoniano il grande amore che c’è nella coppia. Lui è dunque un fratello vip, mentre lei è stata protagonista in un noto reality show. Si sono conosciuti e ora si amano letteralmente alla follia, stando alla complicità che hanno e alle dediche fatte.

La notizia di Alessandro Angelucci, fratello di Salvatore Angelucci, che ha una nuova fidanzata non è l’unica di questo genere delle ultime ore. Anche l’ex di Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini, è impegnato come rivelato dal settimanale Chi: “Giovanni Angiolini ha già voltato pagina. Non con la conduttrice televisiva Roberta Morise, come alcuni giornali hanno scritto in questi giorni, ma con la modella e influencer tedesca Hanna Weig. Una coppia che ha acceso la curiosità dei tabloid visto che Hanna, fino a metà ottobre, era sposata”.

Alessandro Angelucci, che come detto poc’anzi è fratello di Salvatore Angelucci, ha trovato una nuova meravigliosa fidanzata. Lui ha postato numerose istantanee di coppia, scrivendo a corredo: “Lei: se io e te non ci conoscessimo e tu fossi fidanzato con un’altra e io venissi a provarci con te, tu ci staresti? Ne danno il triste annuncio, la famiglia, gli amici, tutti. Non fiori ma opere di bene”. Dunque, ha scelto delle frasi divertenti e ironiche per confermare che tra i due c’è una relazione amorosa in corso.

Per quanto riguarda la sua ragazza, lei ha invece scritto sui social: “L’amore non è nient’altro che una persona sempre al tuo fianco a cui poter dire “già che sei in piedi… 😂🧸✨🍬🍭❤️”. E anche lei ha scelto di postare diverse foto insieme. Alessandro Angelucci, classe 1994, è fratello di Salvatore e Christian e quindi ex cognato di Karina Cascella. Lui ha un negozio di abbigliamento ed è stato legato in passato a una certa Silvia Falone. Inoltre, è stato un corteggiatore di Uomini e Donne. Ha infine una grande passione per tatuaggi e palestra.

La fidanzata di Alessandro Angelucci si chiama Klea Marku e ha partecipato ad Ex on the Beach, condotto da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ha 26 anni e vive nella capitale Roma. Durante la presenza nel reality show, si è sempre considerata una ragazza cattiva e diretta. Non apprezza le gatte morte e adora anche lei i tatuaggi.