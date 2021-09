La sua storia d’amore ha fatto sognare milioni di italiani. Venti anni fa la loro relazione è stata anche un esperimento televisivo. Adesso l’amore in tv regna sovrano: tutto merito di Alessandra Pierelli e Costantino Vitaliano, la corteggiatrice per eccellenza e il tronista per antonomasia. Grazie a loro tantissimi italiani si sono appassionati alle vicende sentimentali di coloro che si mettono in gioco nello studio di Maria De Filippi. Oggi i non hanno alcun tipo di legame, ma la loro relazione fece segnare un momento storico per la tv italiana.

Alessandra Pierelli ha compiuto 42 anni e ha festeggiato sui social. Tantissimi i messaggi che le sono arrivati soprattutto da tanti personaggi del mondo dello spettacolo come l’attrice Serena Rossi, oppure Adriana Volpe attualmente opinionista del GF Vip, passando per l’attore Luca Calvano o l’ex gieffina Katia Pedrotti. La sua vita è radicalmente cambiata da quando per la prima volta fece il suo esordio in televisione.

Oggi Alessandra Pierelli è una moglie e una mamma perfette. È sposata con Fabrizio Baldassari e hanno avuto due figli, Daniel e Liam, si è trasferita a Montecarlo. Nel lontano 2006 Alessandra è finita in coma dopo un intervento di liposcultura finito male. La liposcultura è un intervento di chirurgia estetica che consente al corpo un vero e proprio rimodellamento attraverso la rimozione delle cellule del tessuto adiposo. Una tecnica moderna che permette di scolpire determinate aree del corpo in modo veloce e meno traumatico di metodi più standardizzati, come la liposuzione.





Da quel momento ha deciso di abbandonare la vita mondana dedicandosi soltanto alla famiglia. Ma c’è chi spera di rivederla presto in televisione, magari in un reality che potrebbe essere il Grande Fratello vip. Alessandra Pierelli ha rischiato di morire ed è stata salvata dalla madre, che ha subito capito che c’era qualcosa che non andava. Un dramma che ha segnato la vita della Pierelli, che dopo quella disavventura ha iniziato a lontanarsi dal mondo dello spettacolo. Ora si gode una rinnovata felicità e l’amore dei suoi due figli.

L’ex corteggiatrice ama tenere aggiornato il suo profilo Instagram attraverso in quale informa i suoi follower. Di recente Alessandra Pierelli ha sfoggiato un fantastico costume a due pezzi fucsia. La maggior parte dei follower ha apprezzato tantissimo la sua fisicità perfetta e l’assenza di make-up. “Wow che bella…anche questo costume ti sta molto bene, bellissimo il colore” e “Bella nella sua semplicità da sempre dai tempi di quando era davvero bello Uomini e Donne”, tra i commenti più belli ai suoi scatti.