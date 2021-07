Era il gennaio del 2020, quando il magazine Chi ha annunciato la chiusura del legame sentimentale tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: “Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato musicale Stefano Settepani, produttore. La causa potrebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei“. Qualche giorno dopo, proprio la Amoroso, confermava l’indiscrezione:

“Io e Ste non stiamo insieme da un mese per che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto. Mi dispiace, perché credevamo in una famiglia e nel nostro futuro insieme in egual misura. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è andata bene. L’entusiasmo salva la vita, che è troppo prezioso per non continuare ad amarla“.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani sono stati insieme circa cinque anni. E adesso la cantante di ‘Vivere a colori’ ha rivelato per la prima volta il motivo dell’addio a Settepani. Una storia, la loro, raccontata anche tra le note della canzone ‘Piuma’, della vincitrice di Amici.





Parte dell’intervista rilasciata a Grazia da Alessandra Amoroso: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”.

“Se si può essere amici degli ex fidanzati? Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato. Rimane la stima e quindi sono convinta che si possa restare in ottimi rapporti”.