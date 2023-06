“Era il nostro segreto”. Alena Seredova e Alessandro Nasti, la scoperta arriva dopo il sì: e fioccano i commenti

Alena Seredova nel giorno delle nozze. Il momento più atteso per Alena e il suo Alessandro Nasi: la coppia ha proferito il fatidico ‘si’ al cospetto di parenti e amici che hanno avuto un ruolo decisivo nella loro storia d’amore fin da subito. A cominciare dalla scelta della testimone di nozze: Alena ha scelto Lavinia Borromeo grazie alla quale Alena ha avuto modo di conoscere quello che sarebbe poi diventato il suo futuro sposo. La città che ha fatto da scenario al giorno più bello? La scelta è caduta su uno scenario da sogno e sorprenderà tutti i fan della coppia.

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati. Lo aveva annunciato anche nello studio televisivo di Silvia Toffanin, Alena non ha tenuto per se stessa la lieta notizia trasmettendo al momento dell’annuncio tutta la trepidazione per il momento che aspettava già da diverso tempo e dopo 9 lunghi anni di vita condivisa: “Non volevo un legame serio, ma Alessandro ha avuto resistenza e pazienza. Succede sempre così: quando non cerchi, è la volta che capita”, aveva affermato Alena che negli ultimi anni ha vissuto una gioia dopo l’altra: “Negli ultimi anni ho sempre soprese nuove. È iniziato tutto due anni fa con l’arrivo della piccola Vivy, poi la proposta del matrimonio che non mi aspettavo proprio”. La coppia nel 2020 ha dato alla luce la piccola Vivienne Charlotte.

Leggi anche: In bianco come la figlia Vivienne e con pochi intimi: Alena Seredova in festa





Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati: alcuni dettagli sulla meta della luna di miele ancora top secret

La scelta della città in cui coronare il sogno delle nozze vi stupirà. Alena aveva già precedentemente annunciato che la città non sarebbe stata Praga: “Sono andata in cerca di natura e bellezza in Italia: qui vivo da anni, ormai con la doppia cittadinanza”, aveva affermato. Ed è ecco dunque che la scelta è caduta sulla città di Noto e precisamente presso la sede del comune e con rito civile: “Che la città di Noto possa scaldare sempre i loro cuori”, sono state le parole del sindaco Corrado Figura che ha officiato la cerimonia.

Ma perché celebrare le nozze nella città di Noto? Il motivo è semplice ed è subito spiegato. Sembra infatti che la coppia non abbia particolari ricordi legati alla splendida cittadina: “Io e Alessandro non ci siamo mai stati e amiamo contaminarci di ricordi puri”, ha rivelato l’ex modella in un’intervista a Oggi. Per quanto riguarda gli invitati ovviamente al fianco della coppia dei neo-sposini, i testimoni Lavinia Borromeo e John Elkann, cugino di Alessandro Nasi, oltre a Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli. “Sono da sempre amica di Lavinia Borromeo e frequentavo la famiglia”, ha raccontato la sposa 45enne, “così mi è capitato di incrociare Alessandro a vari eventi privati, compleanni, festicciole di bimbi. Lui non sapeva nulla della mia storia, è stato molto divertente all’inizio”. Presenti anche alcuni volti noti e rappresentati conosciuti dell’imprenditoria italiana, in tutto si sono contati circa un centinaio di invitati. I due hanno poi fatto il ricevimento presso una nota tenuta situata sulla Val di Noto.

Altra chicca della cerimonia? La coppia di neo- sposini ha scelto di fare il suo ingresso a bordo di una 500 decappottabile. Alena Seredova e Alessandro hanno incantato tutti i presenti e dopo il rito civile hanno deciso di proseguire i festeggiamenti presso un resort 5 stelle sito in una incantevole tenuta situata proprio sulla Val di Noto. Che giorno indimenticabile per gli sposini anche grazie ai suggerimenti della wedding planner Alessandra Grillo: “La mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che organizzò anche il matrimonio di Chiara Ferragni proprio a Noto, ci aveva proposto una decina di location. Ma questo posto meraviglioso, dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche della sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta”, ha affermato Alena. Resta solo da svelare la meta della luna di miele che, stando alle parole dei diretti interessati, è adatta “ai piccoli, agli adolescenti e a una coppia romantica”.