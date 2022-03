“Lo ha chiesto, non può smentire”. Alda D’Eusanio, la spifferata su Laura Pausini dopo la squalifica dal GF Vip

La sua squalifica dal GF Vip è avvenuta in silenzio, senza saluti e senza clamori e da quel momento Alda D’Eusanio non è più tornata in televisione. Concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, la giornalista e conduttrice, 71 anni, era stata squalificata a causa di parole molto gravi sul marito di Laura Pausini.

“Che poi questa qui c’ha uno che la mena”, aveva detto mentre nella casa suonavano le note di una canzone della Pausini. “La concia in una maniera che non puoi neanche immaginare. Lui è un chitarrista che sta con lei e hanno pure una figlia insieme. Pare la crocchi di brutto”, aveva spiegato ad alcuni coinquilini. Il GF Vip aveva annunciato la decisione con un comunicato ufficiale.

“Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio daL ‘Grande Fratello Vip’. L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa”.





E ancora: “Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”.

Alda D’Eusanio è tornata a parlare del caso che l’ha travolta e del risarcimento chiesto da Laura Pausini. “Mi ha querelato. Ci stiamo mettendo d’accordo perché lei aveva chiesto un milione per danni ma ci stiamo accordando su cifre molto diverse”, ha detto la giornalista al settimanale Mio.

“Non può smentire dal momento che ci sono gli avvocati di mezzo. Quando siamo andati davanti al mediatore e abbiamo chiesto quanto voleva, il suo legale ha risposto: “Un milione” e siamo rimasti a bocca aperta. Se non erro, lei stessa aveva fatto un’agenzia in cui diceva che avrebbe chiesto un milione, che avrebbe devoluto alle associazioni contro la violenza sulle donne”, ha spiegato Alda D’Eusanio, che poi ha concluso parlando della depressione arrivata proprio a causa della squalifica dal GF Vip.