“I più belli”. Alberto Matano mai così privato e tutti con gli occhi a cuoricino, anche gli amici famosi

Alberto Matano è in totale relax e si sta godendo appieno le sue meritatissime vacanze, dopo mesi molto intensi alla Rai con il suo programma ‘La Vita in diretta’. Prima di rituffarsi nella trasmissione, che riprenderà a partire dal prossimo mese di settembre, ha voluto condividere con i suoi follower una meravigliosa immagine. Sul suo profilo Instagram è apparso in dolcissima compagnia e ha confessato di essere al settimo cielo, visto che sta vivendo le giornate più interessanti dell’anno.

Qualche settimana fa ha invece fatto sapere: “La Vita in Diretta è cambiata, abbiamo ripensato la trasmissione da zero: quando c’erano gli ospiti in studio e l’intervista finale, la presenza del pubblico scaldava l’ambiente. Poi c’è stato un cambio narrativo, oggi il programma è essenziale: gli inviati spiegano sul posto cosa succede. Quindi penso di andare avanti così, le storie sono le protagoniste assolute”. Potrebbe quindi fare a meno del pubblico in studio anche prossimamente, visto che si è trovato alla grande così.

Prima di parlarvi dell’istantanea che ha emozionato proprio tutti, vi aggiungiamo che Alberto Matano tornerà in sella a ‘La Vita in diretta’ precisamente martedì 14 settembre. Non inizierà il giorno prima per lasciare spazio allo spettacolo inerente l’inizio dell’anno scolastico in Italia. Questo per il presentatore Rai sarà il terzo anno di fila alla conduzione del programma, il secondo da solo, visto che in precedenza come ricorderete era affiancato dalla collega Lorella Cuccarini, con la quale ebbe litigi pesanti.





Alberto Matano si è immortalato a mare nelle scorse ore con tre bambini insieme a lui. E ha scritto: “I giorni più belli. #famiglia #casa #love”. Si tratta molto probabilmente, anche se non lo ha specificato, dei suoi tre nipotini, che sono ripresi di spalla. Tra i commenti quelli di Rita Dalla Chiesa: “Voi quattro e un altro cuore per quel mare” e di Stefania Orlando: “Che foto stupenda”. Altri fan hanno aggiunto: “La famiglia è tutto”, “Zio Alberto, bello e dolcissimo”, “Che tenerezza”, “Siete davvero meravigliosi”.

Quando aveva chiuso l’ultima stagione de ‘La Vita in diretta’, Alberto Matano si era commosso: “L’emozione è tanta perché io sono quello che vedete ma dietro di me ci sono tutti loro e vorrei ringraziarli uno per uno. Questo è il momento più difficile dell’anno, quindi non vorrei dimenticare nessuno della regia, audio, montatori fino al direttore di rete. Non ho parole per ringraziare tutti”.