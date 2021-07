La coppia formata da Alberto e Speranza è stata una delle più discusse dell’edizione 2020 di Temptation Island. I due uscirono separati dal reality delle tentazioni dopo che lui si era avvicinato alla single Nunzia: Maritato lasciò il programma da solo, rifiutato sia da Speranza che da Nunzia. L’ultima puntata di quell’edizione vide un confronto inedito che riguardò proprio Alberto e Speranza che si è erano lasciati al falò di confronto, con la decisione di Alberto di fermare la storia dopo quindici anni.

Alberto spiegò a Speranza il motivo per cui tra loro deve finire: “Io ho fatto tutto questo indirettamente anche per te. Perché un rapporto così non rende infelice solo me, ma anche te. Ho conosciuto Nunzia e ci sono state queste sensazioni positive che ho portato avanti. Lei mi ha fatto benissimo, io ho sbagliato e non lo nego”. Poi andò da Nunzia spiegando la sua scelta di tornare a casa da solo: “Ci vediamo a Napoli, ma troverai una persona diversa da quella che hai conosciuto qui perché ho appena detto no ad una storia di 16 anni”. Tuttavia la tentatrice scoprì le carte di Alberto e in questo modo il ragazzo perse la sua storica compagna che la single.

Dopo Temptation Island ci fu riavvicinamento tra Alberto Maritato e Speranza Capasso con tanto di richiesta di matrimonio da parte di lui in una location romantica a gennaio 2021, dopo averle fatto credere che avrebbe partecipato a uno shooting con gli altri protagonisti di Temptation Island. Ora, però, le cose non stanno andando per il verso giusto e il matrimonio appare lontano. È lo stesso Alberto Maritato a parlare: “Oggi la situazione è un po’ più complicata del solito”.





Dopo 17 anni di fidanzamento per il momento il matrimonio non sarà celebrato: “Le liti per motivi caratteriali sono ancora troppe e così difficilmente si può affrontare un passo così importante – scrive nelle Instagram Stories -. Siamo adulti e vaccinati e sappiamo che non si può sbagliare una scelta del genere”. Quando Alberto parla, riferisce di “periodo no” (“È difficile pure raccontare la nostra situazione attuale”) e precisa che lui e Speranza ci penseranno bene prima di fare il grande passo. I due non hanno comunque smesso di frequentarsi, seppure la crisi sia ancora più dura di quella affrontata a Temptation Island.

“Ci vediamo, ci sentiamo. Siamo pienamente consapevoli che siamo in un periodo difficilissimo, forse ancora più difficile di quello vissuto mesi fa, perché oggi ci troviamo di fronte a problemi che da anni ci portiamo dietro e questo, vi assicuro, è veramente dura come cosa – prosegue Alberto -. C’è bisogno di una svolta decisiva nel bene o nel male ma oggi non si può più sbagliare. Abbiamo forse lati del carattere troppo simili che ci portano a continui scontri e questo non va bene. La vita ci riserva già tanti lati oscuri: dopo due anni di pandemia ci sono problemi lavorativi specie nel mio settore. Tornare a casa dal lavoro e trovare altri mille lavori non va bene”.