“È andato via con i figli”. Alberto Di Monaco e Charlene, il retroscena dopo la ‘fuga’ in Sudafrica

Dopo 3 mesi di lontananza Alberto di Monaco e la moglie Charlene Wittstock si sono rivisti. Lei è in Sudafrica dalla scorsa primavera a causa di una grave infezione che le impedisce di volare. Lui è rimasto nel Principato con i figli. In tutto questo periodo la famiglia si è riunita solo altre due volte e tutto questo ha alimentato una serie di voci sulla crisi della coppia. C’è addirittura chi è pronto a parlare di una imminente separazione.

Eppure Charlene e Alberto negli ultimi giorni hanno provato a fugare tutti questi rumors. Sul profilo Instagram della Principessa sono apparse delle foto che avevano l’obiettivo di dimostrare che la vita di famiglia è tranquilla e serena nonostante il periodo di lontananza forzato. Eppure questi scatti stanno ottenendo l’effetto contrario Le foto, stando a quanto spiega l’esperta linguaggio del corpo, Judi James, mostrano che “non c’è nessun legame sentimentale tra loro, Alberto e Charlene hanno un aspetto imbarazzato”.

Negli scatti si intuisce chiaramente quanto Charlene sia provata dall’intervento: la principessa è dimagrita e nonostante il sorriso, si intuisce la sua tristezza. Dopo l’annuncio della nuova operazione, un comunicato di Palazzo aveva informato i sudditi che Alberto sarebbe volato in Sudafrica per sostenere la moglie durante la convalescenza.





Nel frattempo Charlene di Monaco è di nuovo sola: dopo una brevissima visita, Alberto e i figli hanno lasciato il Sudafrica per tornare nel Principato. Solo per pochi giorni i gemelli Jacques e Gabriella hanno potuto riabbracciare la loro mamma, prima di salire di nuovo su un aereo insieme al papà. A svelarlo è il magazine tedesco Bild secondo cui Charlene e Alberto avrebbero realizzato gli scatti pubblicati su Instagram prima di separarsi. Da una parte le foto, in cui la principessa sorride e abbraccia il marito, sembrano una risposta concreta alle voci di crisi, dall’altra il linguaggio del corpo sembra raccontare altro: una coppia a disagio e imbarazzata che mente per evitare gossip.

Di conseguenza in tanti in queste ore si stanno chiedendo quali siano le ragioni che tengono il reale lontano da sua moglie in un momento così delicato e complicato per lei. Da un lato Alberto ha cancellato le vacanze di famiglia in Corsica con i gemelli, dall’altro i figli Jacques e Gabrielle hanno raggiunto la mamma solamente per due volte in diversi mesi. E tornano insistenti le voci di un imminente divorzio e alle indiscrezioni secondo cui Charlene, dopo una lite con Alberto, sarebbe fuggita in Sudafrica per riflettere sul suo futuro.