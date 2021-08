Alberto di Monaco e la moglie Charlene Wittstock si sono rivisti nei giorni scorsi dopo 3 mesi. è bloccata in Sudafrica dalla scorsa primavera a causa di una grave infezione che le impedisce di volare. Lui è rimasto nel Principato con i figli. n questi lunghi mesi di separazione, Alberto e i gemelli, Jacques e Gabriella, sono andati a trovare la Principessa solo due volte. Tutto questo ha alimentato una serie di voci sulla crisi della coppia. C’è anche chi è pronto a parlare di divorzio imminente tra Charlene e Alberto che hanno trascorso separatamente il loro decimo anniversario di matrimonio. Lei ha cercato di correre ai ripari spiegando quanto il marito fosse importante.

Anche il palazzo ha cercato di mettere a tacere i rumors, ma fonti vicine ai Principi non hanno nascosto l’insofferenza, soprattutto di Charlene, nei confronti della vita monegasca e della famiglia Grimaldi. L’obiettivo del viaggio in Sudafrica doveva essere quello di silenziare definitivamente i pettegolezzi sul divorzio. E in questa direzione vanno lette le foto postate da Charlene sui social. Dovevano dimostrare che la vita di famiglia è tranquilla e serena nonostante il periodo di lontananza forzato.

Invece proprio questi scatti stanno ottenendo l’effetto opposto. Infatti secondo l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, le immagini inviano in realtà un messaggio completamente diverso. Le foto, stando alla James, mostrano che “non c’è nessun legame sentimentale tra loro, Alberto e Charlene hanno un aspetto imbarazzato”. Non solo le foto con i figli: quelle che li ritraggono da soli sono ancora peggio, spiega a Femail l’esperta. L’immagine in cui si abbracciano guancia a guancia “è eccessiva”.





“Il loro sguardo punta verso l’obiettivo, invece che guardarsi negli occhi e questo rende la foto artefatta, piuttosto che genuinamente intima”. “Charlene sembra bisognosa di affetto – prosegue Judi James – da qui il suo premere la guancia contro quella di lui, ma è un gesto strano perché non si baciano e non si guardano. La posa sembra essere suggerita da lei più che da lui”. Per quanto riguarda la foto che li immortala fianco a fianco, sembra più convincente e naturale. Alberto appare sicuro di sé, mentre Charlene posa il suo braccio sulle spalle del marito, ma – spiega l’esperta – il suo sguardo è triste e sebbene sorrida “gli angoli della bocca sono leggermente tirati verso il basso, suggerendo emozioni contrastanti”.

In quasi tutti gli scatti Alberto è “teso e imbarazzato”. “Date le voci su una possibile separazione e le preoccupazioni per la salute di Charlene, ci si aspettava che la coppia prendesse una decisa posizione per negare tali indiscrezioni per mostrare che il matrimonio è vivo e sereno. Invece abbiamo queste pose di una riunione che sembra solo parziale. Mostrano Charlene che si riunisce con i due figli, ma suo marito Albert sembra goffo e distante”, conclude Judi James.