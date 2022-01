“Mi dispiace, lo ha deciso mia figlia”. Al Bano, la scelta che delude tutto il suo pubblico

Albano Carrisi si è lasciato andare ad alcune considerazioni sui suoi aspetti personali. Messosi alle spalle il coronavirus, che l’ha fatto preoccupare non poco, il cantante di Cellino San Marco ha confessato un aspetto privato che era balzato agli occhi di tutti. A domanda diretta ha fornito una risposta altrettanto netta, senza fare troppi giri di parole. Da parte sua comunque non c’è stata una delusione totale, anche se probabilmente un po’ di dispiacere c’è perché avrebbe voluto condividere tutto questo con i suoi fan.

Parlando del Covid, Albano Carrisi ha ammesso: “Quando mi hanno detto che ero positivo non riuscivo a credere alle mie orecchie. Ho fatto subito un altro tampone e mi sono dovuto arrendere alla positività, anche se avevo messo in atto mille cautele. Mi sono davvero impegnato a rispettare le regole, ma per fortuna abbiamo il vaccino che è la vera salvezza dell’umanità. Avendo fatto tre dosi posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento”. Ma è su altro che finalmente ha fatto chiarezza.

Prima di riferirvi tutti i dettagli su una rivelazione inedita di Albano Carrisi, l’artista pugliese ha spiegato come si sia contagiato: “Da 20 anni non passavo il Natale con Cristel e l’ho raggiunta in Croazia, dove c’era anche Romina Junior. Ci tenevano molto, ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Il 24 mia figlia ha invitato alcune amiche e una di loro è risultata positiva. Io e Romina Junior ce lo siamo beccato, Cristel e i bambini negativi”. Poi al settimanale ‘Oggi’ ha spiegato perché non ha foto coi nipotini.





Albano Carrisi ha tre nipoti, tutti nati dalla relazione della figlia Cristel con il marito Davor Luksic. Si chiamano Kai, Cassia Ylenia e Rio Inés ma non si vedono mai in giro e nemmeno con nonno Al Bano. Questa decisione di non mostrarli è stata presa dalla figlia, come detto ad ‘Oggi’ da lui: “I genitori sono ferrei in questo e il loro riserbo mi piace molto. Ma è comunque bellissimo avere dei nipotini, al mattino sentirli bussare alla porta chiamandomi nonno è musica. Entravano piano piano e ci abbracciavamo stretti, prima della pandemia”.

E infine Albano Carrisi ha aggiunto questi particolari sui nipotini: “Faccio loro degli scherzi, infatti produco con la bocca dei suoni che li fanno impazzire. Disegno sulla carta il lupo e la pecora, le cose che un nonno fa coi nipoti. Avere la possibilità di farlo – ha concluso – mi riempie di gioia e capisco quanto sia bello essere nonno”.