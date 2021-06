“Papà ha deciso”. Jasmine Carrisi lo rivela a tutti, Al Bano non tornerà indietro

Albano Carrisi e Loredana Lecciso sono in crisi? Recentemente se ne è parlato parecchio. “Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano per colpa di Romina Power”. Così in molti titolavano l’ultima indiscrezione sulla coppia. In realtà il cantautore pugliese è intervenuto smentendo categoricamente queste voci. “Siamo stati vittime del gossip, però è chiaro che stiamo insieme!

Il pubblico che segue appassionato le mie vicissitudini da decenni, è consapevole che per me la famiglia è sacra, e con tale visione, io e Loredana non l’abbiamo mai mollata. Anzi, abbiamo riunito e rinsaldato la nostra e siamo pacificamente sereni e felici”. Ora si torna di nuovo a parlare di Al Bano, ma stavolta della sua immensa eredità. E non parliamo di quella, pure enorme, musicale. Ma delle attività che Albano ha intrapreso, con successo, negli ultimi anni.

A Cellino San Marco Al Bano ha aperto infatti un’importante tenuta turistica e poi anche un’azienda dove si produce olio e vino. Ebbene, come sapete Al Bano ha sei figli, Ylenia, scomparsa nel 1993, poi Yari, Cristel e Romina Junior avuti da Romina Power, Jasmine e Albano Junior detto Bido nati dall’amore con Loredana. Ora a parlare di cosa ne sarà delle attività imprenditoriali di Albano Carrisi è la figlia Jasmine che è stata intervistata dal settimanale Diva e Donna.





A quanto pare le aziende avviate da Al Bano non dovranno essere cedute ad altri esterni alla famiglia. Uno dei più grandi desideri del cantautore era proprio che qualcuno dei suoi figli se ne occupasse. E sarà proprio così: “Mio fratello Bido – spiega Jasmine Carrisi – che quest’anno finisce il liceo in Svizzera ora vuole studiare per gestire la tenuta”. E non è la prima volta che Bido manifesta interesse per la tenuta turistica. Già negli anni scorsi, infatti, l’ultimogenito ha lavorato al fianco del padre.

Bido ha anche imbottigliato il vino della sua famiglia. Da papà Al Bano ha ricevuto in eredità anche l’abilità e la passione per i lavori manuali. Prossimo passo l’iscrizione alla facoltà di Economia, probabilmente a Milano, per conoscere i segreti del mestiere. La tenuta di Albano Carrisi si trova a Cellino San Marco, poco distante da Lecce, in pieno Salento tra boschi, vigneti e uliveti. È spesso scelta per banchetti, matrimoni, congressi. Nella tenuta ci sono l’hotel “Felicità” con Spa e Terme e il ristorante “Don Carmelo” che porta il nome del papà di Al Bano.