“Il mio cuore…”. Aka7even dopo Amici (e Martina Miliddi): è la prima volta che si apre così

Aka7even è stato tra i cantanti più amati e apprezzati di questa edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi. A emozionare non solo la sua musica, ma anche il rapporto con la ballerina Martina Miliddi. Tra loro è nata una storia che ha fatto appassionare il pubblico. I due si sono innamorati durante lo show, ma la loro relazione è finita in modo brusco: dopo una serie di incomprensioni, la ragazza ha confessato ad Aka7even di provare dei sentimenti per Raffaele Renda un altro cantante.

Dopo la finale di Amici 2021, Aka7even ha risposto alle domande di alcuni utenti su Instagram, parlando anche del suo rapporto con Martina: “Visto che me lo state chiedendo in tanti, con Martina è questione chiusa e penso si sia capito, no? – ha spiegato ai fan – È questione chiusa, ognuno ha la sua vita e seguirà la sua strada”. Poi ha parlato del legame speciale nato con Tancredi all’interno della scuola di Maria De Filippi. “Il mio rapporto con Tancredi? – ha aggiunto – Avete presente marito e moglie? Siamo così. Ho visto che sono uscite certe cose, rispetto al fatto che ci fossimo innamorati. Siamo entrambi etero ma tra noi c’è un rapporto da marito e moglie. Amore e odio puro. È una persona speciale, di una sensibilità come pochi. Mi è stato molto vicino. Siamo i nuovi Sandra e Raimondo”.

Aka7even ha ka7even ha rilasciato un’intervista a Radio Italia in cui ha provato a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Non si poteva che parlare della sua relazione durante Amici con Martina Miliddi: anche se lei è parte fondamentale della sua vita: “Il mio cuore non batte per nessuno, ma porto l’amore ovunque. Per me l’amore non è solo relazionarsi a una persona, ma anche vivere la vita in modo amorevole”.





Durante Amici, Aka7even ha stretto un forte legame d’amicizia con Deddy. A causa delle regole per contenere la pandemia, i ragazzi del talent di Maria De Filippi hanno trascorso tantissimo tempo insieme e anche per questo motivo hanno condiviso molte esperienze e tantissime emozioni: “In questi giorni sono un vagabondo, giro l’Italia e non sto mai fermo – ha detto Aka7even ai microfoni di Radio Italia -. Ma a breve vorrei prendere casa a Roma con Deddy”.

Dopo la fine del talent, però, Aka7even ha voluto prenderei un momento per ritornare a casa e riposarsi. E a Radio Italia ha raccontato l’emozione del ritorno e dei consigli che gli hanno dato i genitori: “Sono cambiato e sono diventato un po’ più serio rispetto a prima, anche se non sembra! Però mi hanno consigliato di restare sempre con i piedi per terra e ricordare da dove vengo, per me le origini e la famiglia sono la cosa più importante”.