“Io e Rosa Di Grazia”. Aka7even e la ballerina beccati insieme, lui vuota il sacco

Aka7even e Rosa Di Grazia sono stati due protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Sia per le loro doti che per le loro vicende sentimentali. Aka7even ha avuto una relazione fatta di alti e bassi con Martina Miliddi, mentre Rosa Di Grazia ha fatto discutere per via del suo legame con Deddy. Dopo un continuo tira e molla infatti Martina ha confessato ad Aka7even di provare dei sentimenti per un altro cantante di Amici, Raffaele Renda. Dopo la finalissima di Amici 2021, Aka ha risposto alle domande di alcuni utenti su Instagram, parlando anche del suo rapporto con Martina.

“Visto che me lo state chiedendo in tanti, con Martina è questione chiusa e penso si sia capito, no? – ha spiegato ai fan – È questione chiusa, ognuno ha la sua vita e seguirà la sua strada”. Anche tra Deddy e Rosa Di Grazia le cose non sono andate bene. A spiegare le ragioni della rottura è stata la ballerina sul suo profilo Instagram. “Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato – esordisce – L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole”.

“La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante – prosegue la ballerina -. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente”.





Molti dei fan di Amici 20 sanno bene che tra Aka7even e Rosa Di Grazia era nato un grande legame di amicizia all’interno della scuola. Un rapporto che è rimasto tale anche quando il programma è finito e che i due hanno continuato a coltivare. Proprio negli ultimi giorni i due si sono spesso mostrati insieme sui social.

Rosa Di Grazia insieme ad Aka7even. pic.twitter.com/CWMCToyqf0 August 6, 2021

I più maliziosi hanno ipotizzato che il cantante e la ballerina si stessero frequentando. Naturalmente le cose non stanno in alcun modo così. Aka7even e Rosa infatti sono soltanto grandissimi amici, e proprio il rapper, attraverso il profilo Instagram della ballerina ha fatto chiarezza, replicando a un messaggio di una fanpage. Queste le sue parole: “Raga sono Aka, io e lei ci vogliamo un bene dell’anima, non fatevi film mentali come sempre”.