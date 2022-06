“Eccolo”. E Aka7even mostra ai fan il suo nuovo, enorme tatuaggio. L’ex cantante di Amici che abbiamo visto anche sul palco di Sanremo 2022 è lanciatissimo dopo l’esperienza nella scuola più famosa della tv. E ovviamente anche seguitissimo dai fan, che alla vista del tattoo si sono divisi.

Recentemente Aka7even è stato anche ospite a Verissimo e Silvia Toffanin ha ricordato un momento difficile della sua infanzia, quando da bambino è rimasto in coma per una settimana: “Io non ero cosciente, quindi non ho vissuto in maniera pesante quella settimana. Ma per la famiglia è stata una settimana devastante. Avevano dato proprio dei giorni. Per loro non c’era più nulla da fare”.





Aka7even nuovo tatuaggio: “Oh mio Dio!”

“I medici avevano già detto ai miei genitori ‘c’è un limite di tempo, probabilmente non si sveglierà, se dovesse svegliarsi avrà qualche handicap’”, ha concluso Aka7even. Ma tutto per fortuna si è risolto per il meglio e si è risvegliato dal coma, anche se poi è stato vittima di bullismo a scuola.

Tornando ai giorni nostri, in questi giorni è ufficialmente partito il primo tour dell’ex Amici 20, che proseguirà per tutta l’estate in giro per l’Italia. Ma si parla anche dell’arrivo del suo nuovo singolo, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere in collaborazione con Gué Pequeno, e del secondo album. La vera sorpresa di queste ultime ore è stato però il nuovo tatuaggio di Aka7even.

Tatuaggio che ha catapultato il cantante al centro dell’attenzione mediatica. Mica un ‘tatuaggetto’, ma il disegno del volto di Gesù che praticamente gli copre mezzo petto. “Oh mio Dio!”, è forse il commento più ricorrente (ma ci sono anche “Sei un pazzo”, “Che figo”) e che può avere diverse accezioni. In generale, come spesso accade, con il suo nuovo tatuaggio Aka7even ha diviso il pubblico tra chi apprezza e chi proprio no.

