In principio sembrava amore. Ma tra Aka7even e Martina Miliddi le cose non sono andate come in tanti speravano. I due allievi di Amici 20 sono stati protagonisti di una delle storie più appassionate ma anche tormentate dell’ultima edizione. Tanti, troppi alti e bassi, infine l’arrivo di Raffaele Renda ha distrutto i piani di Aka che alla fine è stato lasciato dalla ballerina. E l’addio è stato tutt’altro che indolore. Proprio l’attrazione di Martina per Raffaele aveva creato diversi dissapori.

È vero che Raffaele, amico di entrambi, si era allontanato. Ma poi, una volta lasciato Aka7even Martina con chi si è messa? Proprio con lui, Raffaele. Adesso i due fanno coppia fissa. Lo stesso cantante, alla richiesta di spiegazioni da parte di alcuni fan ha risposto: “Visto che me lo state chiedendo in tanti, con Martina è questione chiusa e penso si sia capito, no? È questione chiusa, ognuno ha la sua vita e seguirà la sua strada”.

Lo stesso Aka ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Italia: “Il mio cuore non batte per nessuno, ma porto l’amore ovunque. Per me l’amore non è solo relazionarsi a una persona, ma anche vivere la vita in modo amorevole”. Il cantante, poi, recentemente ha fatto una rivelazione particolare. Non solo “Mi Manchi”, ma anche un’altra canzone è dedicata proprio alla sua ex: “Raga ‘Mille parole’ è stata scritta per Martina. Fine. Grazie. Ciao. A dopo. Tapioca”.





Insomma Martina non è affatto dimenticata. Intanto, però, da lunedì 14 giugno sui social si è diffusa una foto che sta facendo parecchio discutere. Aka7even, infatti, è in compagnia di una ragazza. Si tratta di Alice De Bortoli, ex protagonista de Il Collegio. È vero, Aka ha dichiarato di essere single. Però… “Nel frattempo il cantante ha iniziato a girare l’Italia con una serie di firma copie, durante i quali per la prima volta ha incontrato il suo vasto pubblico” si legge su Novella 2000.

“Proprio nel corso dell’instore di Milano però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta già facendo discutere gli utenti sui social. Aka si è infatti mostrato insieme ad un’ex allieva de Il Collegio, amato programma di Rai 2. Parliamo di Alice De Bortoli, che come sappiamo ha preso parte alla terza edizione della trasmissione. Questo lo scatto che non è passato inosservato”. Sarà una semplice amicizia, oppure c’è qualcosa di più.. serio?