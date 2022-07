Auto spaccata e valigie rubate poche ore prima della partenza per l’ex Amici

Auto spaccata e valigie rubate: Aka7even furto raccontato via Instagram. L’ex allievo di Amici e oggi cantante amatissimo e impegnatissimo in live e programmi musicali ha decisamente avuto una brutta giornata. L’amara scoperta a poche ore dalla partenza per un evento che l’ha costretto a tornare a casa e prendere dei vestiti.

Con alcune storia su Instagram, Aka7even ha raccontato ai fan la sua disavventura. Era pronto per salire in auto quando ha visto che gli era stato spaccato il finestrino della macchina e tutto ciò che era all’interno era stato portato via.





Aka7even furto: “Mi hanno rubato tutto”

Chiunque davanti a quella scena si sarebbe alterato o quantomeno infastidito e il cantante conosciuto ad Amici 20 e in gara a Sanremo 2022 non fa eccezione. “Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto. Ho un areo tra poco, great, grande giornata”, ha detto con tono sarcastico.

E ancora: “Però tralasciando questo ricordate comunque che il male che fate vi ritorna indietro e questo vale per tutti, quindi grazie per questa bella sorpresa, i vestiti si ricomprano la dignità no”, ha concluso Aka7even a proposito del furto. Il tutto accompagnato dall’immagine del finestrino della sua auto spaccato.

Ma non si è certo lasciato scoraggiare dal furto. E infatti poco dopo Aka7even, che per la cronaca negli ultimi giorni ha fatto un cambio look radicale (ora ha la chioma bionda ossigenata), ha scritto in un’altra Storia di Instagram: “Nessuno ci ferma senza valigie e materiale per esibirmi. Stasera rock ’n roll a Gallipoli, ci vediamo lì”.

