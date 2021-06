“Dedicata a lei”. Aka7even non dimentica Martina Miliddi. Poi il gesto (incomprensibile) che spiazza tutti

Una delle storie che ha maggiormente attirato l’attenzione durante l’ultima edizione di Amici è stata quella tra il cantante Aka7even e la ballerina Martina Miliddi. Tra i due era nata una bella intesa, ma la loro storia è stata caratterizzata da alti e bassi e ha visto anche nascere un “triangolo” nel quale si è inserito un altro cantante Raffaele Renda.

Un amore, il loro, che è durato meno del previsto dato che sono subentrate discussioni continue che non hanno fatto altro che allontanarli. Una di queste riguarda l’ammissione di Martina Miliddi nel provare del sentimenti per Raffaele Renda, anche lui tra gli allievi Amici 20. Quest’ultimo, però, ha preferito non intralciare il rapporto della ballerina e di Aka7even e ha deciso di fare un passo indietro, poiché amico di entrambi. Poi è arrivata la rottura tra Aka7even e Martina, che ha portato quest’ultima a manifestare i suoi sentimenti a Raffaele Renda una volta uscita da Amici 20. I due attualmente fanno coppia fissa e non si nascondono più.

Dopo la finale di Amici 2021, Aka7even ha risposto alle domande di alcuni utenti su Instagram, parlando anche del suo rapporto con Martina: “Visto che me lo state chiedendo in tanti, con Martina è questione chiusa e penso si sia capito, no? – ha spiegato ai fan – È questione chiusa, ognuno ha la sua vita e seguirà la sua strada”.





Aka7even ha anche rilasciato un’intervista a Radio Italia in cui ha provato a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Non si poteva che parlare della sua relazione durante Amici con Martina Miliddi: anche se lei è parte fondamentale della sua vita: “Il mio cuore non batte per nessuno, ma porto l’amore ovunque. Per me l’amore non è solo relazionarsi a una persona, ma anche vivere la vita in modo amorevole”. E nelle ultime ore è arrivata una frase sui social di Aka7even che rischia di riaccendere l’attenzione sulla relazione vissuta dal cantautore con Martina Miliddi.

Luca Marzano, il vero nome del cantante, ha ammesso su Twitter che non solo “Mi Manchi”, brano composto nella scuola, ma anche la canzone “Mille parole” è dedicata alla ballerina: “Raga ‘Mille parole’ è stata scritta per Martina. Fine. Grazie. Ciao. A dopo. Tapioca”, ha scritto Aka7even a sorpresa, rivelando qualcosa che aveva tenuto nascosto fino a oggi. Tuttavia a meravigliare ancora di più è stato il gesto di Aka7even: infatti il cantante – poco dopo aver pubblicato il tweet – ha deciso di cancellarlo. Una decisione che il cantautore non ha spiegato e che diventa ancor più incomprensibile considerando il fatto che “Mille parole” risale al periodo in cui Luca e Martina stavano ancora insieme.