Momenti di paura per la vip aggredita dal cane. Il posto del volto italiano e le sue foto sono diventate virali sul web dopo l’aggressione subita dall’animale. “Ieri sera mi ha morso un cane. Non vi sto a dire neanche che razza di cane fosse, sappiate solo che ha i denti che sono dei bisturi. Mi hanno ricucito per un’ora, anche se a me sono sembrati tre minuti”, ha detto in un video.

La giovane ha raccontato quanto le è accaduto, con ancora una prima medicazione provvisoria sul naso e la garza fra le labbra. “Niente mi aveva mai sconvolto così tanto – ha rivelato nel corso delle ultime stories – Fuori dai social studio e sono una giovane attrice: ho avuto paura, ho visto il mio sogno infrangersi, invece il mio angelo mi ha salvato”.

Greta Menchi aggredita da un cane: le foto delle ferite

“In un secondo mi ha tagliato tutto qua – ha detto Greta Menchi mostrando la guancia nella parte vicina al naso, sopra le labbra – Sono corsa al pronto soccorso perché non riuscivo neanche a capire l’entità del danno, solo che sentivo con la lingua che dietro era tutto aperto e mi hanno suturato dentro, anche se in genere in questi casi, per i rischi di infezione, non si mettono i punti. Invece a me li hanno messi dentro e mi hanno mandato questa mattina al Sant’Eugenio per parlare con un chirurgo plastico”.

“Non vi faccio vedere sotto (alla garza, ndr) perché mi bannerebbero la storia e penso che non tutti sareste a vostro agio – ha spiegato – Io sono abituata a vedere cose un po’ cruente, sangue, punti, sfregi e buchi, ma non posso pubblicare una foto del genere pubblicamente. Vi ringrazio per tutti i messaggi, sto meglio. Lo sapete che io sono un marine: ho preso sempre ogni cosa con ironia. Non mi butta giù niente. Sarebbe potuto succedere durante un provino importante. Non sarà facile, dovrò tornare in ospedale un po’ di volte. Poteva andare peggio”, ha poi concluso Greta Menchi, la vip aggredita dal cane.

Greta Menchi, la vip aggredita dal cane, è diventata popolare nel 2013 quando ha iniziato a caricare dei video sul suo canale Youtube in cui parlava di amore, di vita quotidiana e insicurezze. Poi è approdata nel mondo della musica pubblicando il singolo Fuori di me. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre due milioni di follower.