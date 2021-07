L’attrice è mamma. Ha dato il benvenuto alla sua “principessa” attraverso Instagram, dove ha pubblicato la foto della bambina con un’adorabile tutina lilla e sotto un lungo messaggio pieno d’amore e gratitudine. “Per grazia di Dio, la nostra principessa è finalmente arrivata”, ha scritto sotto allo scatto.

“Siamo stati in questa bolla estrema di amore e timore reverenziale nei suoi confronti da quando si è unita a noi la scorsa settimana. Dio ci ha benedetto con il dono prezioso più perfetto e bello, Allah Humma Barik. Probabilmente starò via per un po’ per riprendermi e riposarmi e godermi ogni singolo secondo e momento di questa sensazione inspiegabile, ma sono sicura che tornerò presto. Grazie a tutti per i vostri messaggi, tutto il vostro amore e le vostre preghiere come sempre”.

Afshan Azad mamma: nata la prima figlia dell’attrice

I fan di Harry Potter hanno riconosciuto subito la bellissima attrice e da poco mamma: interpretava la parte di Padma Patil. L’attrice ha frequentato prima la scuola femminile Whalley Range High per poi iscriversi allo Xaverian e proprio qui è stata notata dal direttore del cast di Harry Potter e il calice di fuoco, ed è riuscita ad ottenere, dopo un provino, la parte della sorella gemella di Calì Patil. Era una ragazzina all’epoca.





Nel 2018 Afshan Azad ha sposato Nabil Kazi e al matrimonio erano presenti moltissime star della saga di Harry Potter. Nel 2020 anche Rupert Grint, che interpretava Ron Weasley aveva dato il benvenuto al suo primo figlio con la sua compagna, Georgia Groome. L’attore aveva annunciato l’arrivo del bambino con un post. ‘Padma’ ha invece fatto sapere la lieta notizia della gravidanza ad aprile scorso.

In questi mesi l’attrice britannica di origini bengalesi classe 1989 ha aggiornato i suoi tanti follower sulla sua prima dolce attesa con foto e video, baby shower con parenti e amici intimi incluso. Si sapeva che sarebbe stato appeso un fiocco rosa, lo aveva rivelato tempo fa. E al marito ha fatto una bellissima dedica sotto a una loro foto insieme: “L’unica cosa migliore di averti come marito, è sapere che i nostri figli ti avranno come padre”.