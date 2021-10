“Noi”. Poi l’emoticon di un cuore e di un solitario: Afef Jnifen si è sposata. La notizia arriva direttamente dalla modella che, a sorpresa, pubblica la prima foto delle nozze. “L’ho fatto ridere”, aggiunge nella didascalia dello scatto che la immortala in bianco, con un sorriso immenso, e il compagno ora diventato marito pronto ad abbracciarla.

Il matrimonio è stato celebrato a Saint Tropez, in Costa Azzurra, come si capisce dal post pubblicato su Instagram in cui è stato indicato anche il luogo in cui è stata scattata la foto, l’unica delle nozze di Afef. Nessun altro dettaglio sulla cerimonia è stato condiviso e nessun gossip è trapelato nei giorni precedenti, fatto salvo quello che avrebbe voluto i due sposi nel 2019. Ma è evidente che poi il matrimonio è stato rimandato di qualche tempo perché solo poche ore fa è arrivato l’annuncio a mezzo social di Afef.

Afef Jnifen si è sposata

Tre anni fa, a novembre 2018 si è concluso il matrimonio di Afef con Marco Tronchetti Provera. Erano sposati dal dicembre 2001. Poi nella vita dell’ex modella è arrivato Alessandro del Bono, imprenditore milanese e, nel dettaglio, amministratore delegato della nota azienda Mediolanum Farmaceutici, fondata proprio dalla sua famiglia nel 1972. Le prime foto di coppia sono apparse a luglio del 2019 quando, appunto, il settimanale Chi dava la notizia delle nozze.





Afef Jnifen è notoriamente una donna riservatissima, di norma attenta a non condividere nulla del proprio privato. E infatti anche della sua relazione con Alessandro del Bono sono stati molto pochi i momenti condivisi sui social. La scorsa estate la ex top model aveva pubblicato una foto con l’imprenditore milanese, in cui i due erano abbracciati al tramonto. Rare, rarissime anche le paparazzate. Era quasi impossibile beccare la coppia in giro e per qualche tempo si è pensato che fosse finita.

Insomma, Afef Jnifen e Alessandro del Bono hanno vissuto un amore totalmente lontano dai riflettori. Poi, a sorpresa, è arrivata la foto pubblicata dalla ex modella e presentatrice su Instagram che è andata a smentire le voci di una possibile rottura. Quella di un matrimonio intimo e praticamente tenuto segreto fino ‘a cose fatte’.