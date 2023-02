“Ricoverato”. Adriano Celentano, la notizia nella notte: cosa è successo e come sta

Momenti di preoccupazione tra i fan di Adriano Celentano. Domenica pomeriggio è infatti circolata la notizia di un suo ricovero all’ospedale di Lecco. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani, il cantante in effetti sarebbe giunto nella notte tra venerdì e sabato in ambulanza all’ospedale “Manzoni” di Lecco.

Qui Adriano Celentano è stato visitato e sottoposto ad alcuni esami. Secondo quanto riportato dai testimoni oculari citati dal quotidiano La Provincia di Lecco , l cantante avrebbe quindi subìto un breve ricovero prima di essere dimesso dal pronto soccorso.

Adriano Celentano, La Provincia: “Ricovero lampo per il cantante”. L’ufficio stampa: “Sta benissimo”

Adriano Celentano, 85 anni compiuti lo scorso 6 gennaio, avrebbe accusato un lieve malore e problemi circolatori che hanno preoccupato i familiari. Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano La Provincia di Lecco, dopo gli accertamenti l’artista è potuto fortunatamente tornare nella sua villa di Galbiate.

Ad accompagnare il Adriano Celentano in pronto soccorso anche la moglie del cantante Claudia Mori. A tranquillizzare i tanti fan del cantante di Azzurro entrati in allarme dopo la notizia del ricovero all’ospedale Manzoni di Lecco, la presa di posizione dell’ufficio stampa del Clan, che in un comunicato stampa ha scritto: “Sta benissimo e non ha avuto nessun malore”.

Massimo riserbo da parte dei familiari di Adriano Celentano e dell’azienda ospedaliera. Pochi giorni fa, precisamente domenica 12 febbraio, a poche ore dalla finale del festival di Sanremo 2023 vinto da Marco Mengoni, il cantante era comparso sui social con un post enigmatico che probabilmente alludeva alle polemiche sollevate dal mondo politico vicino al governo, in riferimento proprio all’ultimo Festival di Sanremo. “Anche stamattina ho letto i giornali, ora è certo, non potrò più tornare in televisione”, aveva scritto il cantante sul suo profilo Instagram.