Sempre più teso il rapporto tra Adriana Volpe e l’ex marito Roberto Parli. L’amore tra loro è finito e con esso anche il loro matrimonio: la coppia si è separata da diversi mesi. Lo scorso maggio i due sono stati protagonisti di una lite sui social a seguito della quale la conduttrice si era dovuta difendere dalle accuse dell’ex marito, il quale le imputava un comportamento poco consono adottato in casa, davanti alla figlia.

Una lite scatenata dalla presunta relazione che a detta di Roberto Parli, la conduttrice di Tv8 avrebbe con Marco Profeta, cantante, avvocato e personaggio televisivo, attualmente inviato proprio della trasmissione condotta da Adriana Volpe. Roberto Parli ha infatti pubblicato (e poi cancellato) su Instagram un post con una foto che immortalava l’ex moglie insieme a Profeta, accusando quest’ultimo di essersi mostrato nudo davanti a sua figlia Gisele.

In quell’occasione non si è fece attendere la replica di Adriana Volpe che, senza entrare nel merito della vicenda, volle smentire l’ex marito: “Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito – ha scritto nei commenti -. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”.





Nelle ultime ore altra lite sempre sui social. Con l’inizio del Grande Fratello Vip, nel quale Adriana Volpe è stata chiamata come opinionista, non sono mancati post in cui richiamava l’attenzione dei suoi fan sulla trasmissione, ed ecco che sotto ad un post (poi eliminato) sono comparsi alcuni commenti piuttosto diretti del suo ex marito in cui la accusa di avere fatto soffrire la loro bambina. La showgirl non ha risposto alle provocazioni anche per non alimentare ulteriori polemiche. Ma Roberto Parli ha scritto dei commenti esplicitamente rivolti alla ex moglie, in merito a possibili comportamenti che quest’ultima avrebbe adottato nei confronti della figlia.

🚨🍿 sotto al post di adriana volpe (che lei ha prontamente eliminato) QUESTO UOMO STA MALE pic.twitter.com/BHgOBKvIux September 12, 2021

“Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni” esordisce, per poi continuare scagliandosi contro chi cancellava i suoi commenti poco dopo la pubblicazione: “Cancellate pure, vergogna”. La lite virtuale si conclude, poi, con un’accusa piuttosto specifica: “Ma alla figlia che continua a stare male e a piangere nessuno ci pensa”. Frasi ed esternazioni nient’affatto innocue, che sono sintomo di un rapporto non propriamente idilliaco tra i due.