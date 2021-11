Adriana Volpe è tornata in tv come opinionista del GF Vip 6. Ogni settimana, insieme a Alfonso Signorini e alla collega Sonia Bruganelli, commenta dallo studio le dinamiche della Casa. Casa che lei stessa ha vissuto anni fa, quando era favorita per la vittoria ma ha dovuto lasciare il gioco per un lutto in famiglia. A proposito di vita privata, è ormai cosa nota che il matrimonio con Roberto Parli è finito da tempo e anche in modo burrascoso.

“L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato – il commento della conduttrice dopo le accuse pesanti di lui – Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo mi avrebbe perso”. “Oggi ho davanti una persona che non guarda al futuro come me, che è in grande difficoltà. Il mio cuore è ovattato, non riesco nemmeno a pensare cosa provo per lui. Provo rammarico per come sono andate le cose, ho paura, sono delusa”.

Adriana Volpe, la reazione alle foto dell’ex marito

Ora il gossip si sta concentrando proprio su Roberto Parli: l’ex marito di Adriana Volpe, ha una nuova compagna? Il settimanale Chi ha pubblicato le foto che lo ritraggono con un’altra donna che, si legge, starebbe “frequentando assiduamente”. Non una sconosciuta, ma Clarissa Tami, conduttrice radiofonica, è indicata come la nuova fiamma dell’immobiliarista.





I due, rispettivamente 48 e 38 anni, sono stati immortalati a Cernobbio mentre pranzano in un ristorante. Secondo quanto riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex marito di Adriana Volpe e Clarissa Tami avrebbero lasciato insieme Lugano per raggiungere Como per pranzo. Qualche giorno prima, invece, sarebbero stati avvistati a Milano mentre si concedevano “un giro di shopping”. Poi, sostiene ancora Chi, sarebbero tornati insieme a Lugano.

E le foto pubblicate dal settimanale Chi non sono ovviamente sfuggite ad Adriana Volpe che infatti, intervistata da Diva e Donna, ha ammesso di averle viste: ”Sì, ho visto le foto ma diciamo che le problematiche sono ben altre, di sicuro non queste, quindi non ho interesse a commentare le foto. Credo che qualunque cosa e chiunque lo aiuti a ritrovare un suo equilibrio, possa solo che farmi piacere”. Insomma, un non-commento che però dice tutto sul suo pensiero e personalità, da sempre riservatissima.