Mamma per la terza volta: Adriana Lima, che al recente Festival di Cannes era stata soprannominata “moderna dea della maternità” per aver sfilato con la pancia nuda, ha annunciato la lieta notizia con un post su Instagram. Esattamente come aveva fatto con quello della gravidanza lo scorso febbraio.

Il nuovo arrivato in famiglia, perché alla porta di casa è stato appeso un fiocco celeste dopo due rosa, è venuto al mondo lo scorso 29 agosto scorso. Ma la modella e angelo di Victoria’s Secret e il compagno Andre Lemmers hanno deciso di rendere pubblica la notizia solo ora, con una settimana di ritardo.





Adriana Lima mamma per la terza volta

I due stanno insieme dal 2021 e hanno dato il benvenuto in famiglia al primo figlio insieme, un fratellino per Valentina e Sienna. Le due sono nate dal matrimonio tra la Adriana Lima e Marko Jaric. Anche la prima immagine del piccolo è particolare: il primo piano dell’occhio del bebè che si chiama Cyan. Sta per “color ciano”, “il colore delle acque di Bora Bora e delle Maldive” ha spiegato la top model.

“Il ciano è il colore tra il verde e il blu sullo spettro visibile della luce – ha scritto la neo mamma per la terza volta Adriana Lima nel post -. È il colore delle acque di Bora Bora e delle Maldive, posti nella lista dei desideri della nostra famiglia. E ora il ciano ora è il nostro colore preferito… Il colore degli occhi del nostro bambino. Benvenuto nel nostro mondo”.

“Il bambino, nato a Santa Monica il 29 agosto, ha già le labbra e gli occhi della mamma Adriana Lima” ha raccontato una fonte vicina alla coppia al magazine People. La stessa fonte ha svelato anche che ora i due “sono già a casa, in perfetta salute”.

