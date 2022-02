“Sorpresa, aspettiamo un bimbo”. Annuncio social a sorpresa: la vip sarà mamma per la terza volta a 40 anni

L’annuncio più bello per i fan della modella. In arrivo il terzo figlio per l’ex angelo di Victoria’s Secret. Un video molto divertente diffuso dal fidanzato che per la prima volta diventerà papà. La modella in occasione di San Valentino ha fatto una dedica d’amore per il compagno con un post su Instagram: “La mia anima gemella per sempre, ti amo più del cioccolato”.

Un amore vero che premia l’attesa per Adriana Lima, 40 anni, già mamma di Valentina e Sienna, nate dal matrimonio con l’ex cestista Marko Jaric, sposato nel 2009 e da cui si è separata nel 2014. Oggi la brasiliana sta coronando il sogno di diventare mamma per la terza volta, al fianco del produttore cinematografico Andre Lemmers.

Con un video divertentissimo la coppia annuncia a tutti la splendida notizia. A montare il video, la modella solita a essere ‘vittima’ degli scherzi paurosi di Andre: “Ma oggi è il momento della vendetta” ha scritto sopra il video e con il test di gravidanza tra le mani.





SAndriana Lima e Lemmers hanno ufficializzato la loro relazione lo scorso anno sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia e sono dunque più che pronti ad allargare la famiglia. Una vita sentimentale e privata che ben si armonizza con un successo professionale indiscutibile per la modella.

Infatti Adriana è l’unica modella, insieme ad Heidi Klum, ad aver avuto l’opportunità di indossare il Fantasy Bra in tre diverse occasioni. Il Black Diamond Fantasy Miracle Bra per il Victoria’s Secret fashion show del 2008, dal valore di 5 milioni di dollari, fu creato dal designer statunitense di gioielli Martin Katz usando 3.575 diamanti neri, 117 diamanti da 1 carato, 34 rubini e 2 diamanti neri a goccia di un peso totale di 100 carati.