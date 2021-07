“Con lui, uno forte”. La vip ritrova l’amore… e il sorriso. Beccati insieme, le foto parlano chiaro

Il gossip esplode potente oltremanica. La famosa cantante dalla voce angelica Adele, ha ritrovato l’amore. Proprio così, la vincitrice di ben 15 Grammy Awards ha messo fine al suo matrimonio con Simon nel settembre 2019, dopo tre anni di amore e un figlio di 8 anni, Angelo. Ora la bravissima cantante, che ha ritrovato un peso forma invidiabile dopo una dieta ferrea, è stata pizzicata insieme a Rich Paul, il procuratore del cestista LeBron James.

Alcuni fotografi li hanno beccati in atteggiamenti romantici nel corso delle NBA Finals a Phoenix, tra gli Milwaukee Bucks e i Phoenix Suns. I paparazzi hanno immortalato sguardi complici e gesti che sembrerebbero confermare la nascita di una nuova love story. A rendere tali notizie ancora più concrete ci pensa il presentatore ESPN Brian Windhorst, il quale ha definito Adele “la ragazza di Rich Paul”, esatto, proprio così. Scendendo nel dettaglio, nel corso del podcast The Lowe Post, ha dichiarato che il manager ha portato la sua ragazza alla partita.

Adele, cosa è successo

Ma non solo: il commentatore ha poi fatto notare che entrambi si trovavano seduti accanto a LeBron e che per la coppia questa sarebbe la prima uscita pubblica. Pertanto, ha immaginato che la notizia avrebbe iniziato a girare velocemente su tutti i tabloid, in particolar modo nel Regno Unito dove la brava Adele si è fatta immortalare queste ultime settimane a tifare la nazionale inglese per via degli europei di calcio.





Ma non solo, ultimamente si era parlato di una presunta relazione tra Adele e Skepta, rapper britannico, ma di fronte a questi rumors la cantante preferì smentire categoricamente dichiarandosi single.

Ora Adele sembra aver ritrovato il sorriso di fianco a Rich Paul, i due chiacchierano e commentano la partita, che ha visto i Milwaukee Bucks battere i Phoenix Suns per 123-119. Ora la palla sta ai diretti interessati che potrebbero confermare la relazione oppure affermare che si è trattato di un grosso malinteso.