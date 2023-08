“Per un paio di giorni avevo deciso di mettere offline il mio profilo instagram a causa di un lutto che mi ha colpito profondamente. Nella giornata di ieri avevo deciso di dedicare un post, un pensiero col cuore, alla famiglia di un bimbo che purtroppo non ce l’ha fatta e che nell’arco di questi mesi, avevo aiutato in tutti modi in cui mi era stato possibile, per dargli, nel mio piccolo una speranza, per superare una grave malattia”.

Con queste parole la vip ha spiegato il motivo che l’ha spinta a chiudere temporaneamente il suo profilo Instagram e di prendersi qualche giorno lontana dallo svago per metabolizzare il terribile lutto che l’ha colpita.

Madalina Ghenea, lutto per la modella

Purtroppo Madalina Ghenea, modella ed ex valletta de l festival di Sanremo ha dovuto riattivare il suo account per spegnere delle voci circolate in questi giorni. L’ultimo post pubblicato sulla sua pagina ha suscitato molte polemiche e speculazioni. Solo un giorno prima, Madalina Ghenea sembrava felice, condividendo un video in cui era su un aereo privato, indossando biancheria intima, poi è arrivata la terribile notizia e ha deciso di chiudere temporaneamente il suo account.

“Mai avrei pensato che si creassero illazioni di ogni tipo sulla mia vita privata e mai avrei pensato di dover giustificare un mio gesto privato, dettato dal cuore, per via di voci incontrollabili, che mi hanno lasciata allibita. Questo solo per chiarire e mettere la parola “fine” a speculazioni senza senso sulle quali preferisco stendere un velo pietoso!”, ha scritto la modella rumena, nota per aver partecipato al festival di Sanremo come valletta.

Dopo il post in cui la mdoella aveva scritto ”Rip angioletto”, molti follower le avevano hanno chiesto di fornire maggiori chiarimenti sulla situazione. Un fan ha scritto: “Madalina, potresti dirci cosa è successo? Stai creando molta confusione tra i tuoi follower”. E ancora: “Chi è morto?”, “Madalina cosa è successo”. Dopo diverse illazioni Madalina Ghenea ha deciso di rompere il silenzio.