Matrimonio naufragato dopo 45 splendidi anni di vita trascorsi sempre insieme. La vita è colma di sorprese e tutto in sol attimo può davvero andare incontro a un grande stravolgimento. E questo soprattutto in amore e anche dopo tantissimi anni di sentimenti condivisi e momenti impossibili da dimenticare. Eppure per l’attrice di fama mondiale e il marito quel momento è davvero arrivato: la coppia ha preso la decisione che sembra essere definitiva.

Meryl Streep e il marito si sono lasciati. Una notizia del genere è come una doccia fredda: ed effetivamente dopo 45 anni di matrimonio trascorsi insieme, risulta difficile pensare che possa davvero avvenire. Non solo una lunga storia d’amore tra l’attrice premio Oscar e Don Gummer, ma anche 4 splendidi figli e tanti traguardi raggiunti insieme.

Meryl Streep e il marito si sono lasciati. La fine del matrimonio dopo 45 anni di vita trascorsi insieme

E ora tutto questo sembra aver incontrato la parola ‘fine’. L’annuncio della separazione è giunto insieme alla promessa, resa da entrambi, di continuare comunque a prendersi cura l’uno dell’altra. E oggi più che mai le parole dell’attrice di qualche tempo tempo fa risuonano già come un ricordo lontano: “Ringrazio Don come prima cosa, sappi che tutto ciò che amo di più nella nostra vita me lo hai dato tu” .

La coppia ha deciso di annunciare la separazione attraverso una dichiarazione congiunta rilasciata al New York Post. Correva il 1978 quando, occhi dentro gli occhi, i due hanno deciso di promettersi amore eterno. Poi la famiglia è cresciuta e i due hanno dato alla luce 4 figli, Henry Wolfe, primogenito di 43 anni, e tre femmine Mamie Gummer, Grace Gummer e Louisa Jacobson, di 37 e 30 anni. Il primogenito si occupa del settore musicale, mentre le sorelle sono attrici.

Meryl e Don inoltre sono diventati anche nonni di cinque nipotini: due figli di Henry, due di Mamie e il piccolo di casa da parte di Grace. Separazione o meno, un amore lungo 45 anni continua ad avere un certo peso e infatti la promessa di restarsi accanto nonostante la separazione era più che comrpensibile. Starà a loro e solo a loro mantenerla.