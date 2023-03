Una nuova coppia vip sarebbe arrivata al capolinea. La relazione sentimentale, venuta alla luce solamente poche settimane fa, si sarebbe già interrotta. Queste sono almeno le voci che si stanno susseguendo in queste ore, anche se non sono stati fatti annunci ufficiali. In particolare, alcuni follower si sono accorti di un paio di gesti di lei che confermerebbe indirettamente la crisi. Ci riferiamo a Melissa Satta, che non sarebbe più legata al suo fidanzato o in alternativa starebbe attraversando un momento difficilissimo col partner.

Eppure Melissa Satta aveva presentato il fidanzato in maniera ufficiale, visto che si era presentato in occasione del suo ultimo compleanno. Come ricordato dal sito Leggo, sembra tra l’altro che l’amore non fosse sbocciato da pochissimo, infatti in gran segreto si stavano frequentando da diversi mesi. Ora questa novità che sta facendo seriamente preoccupare i fan della showgirl 37enne. In attesa di annunci ufficiali, vi sveliamo perché molti follower ipotizzino la rottura totale.

Melissa Satta si sarebbe lasciata col fidanzato vip

Ormai la situazione tra Melissa Satta e il fidanzato vip sarebbe compromessa, stando agli ultimi indizi di lei. Fino allo scorso 14 febbraio le cose andavano sicuramente molto bene, dato che hanno festeggiato San Valentino insieme nella meravigliosa location di Montecarlo. Ma i bei momenti sembrano essere terminati, infatti saremmo giunti alla profonda crisi o addirittura alla fine della relazione amorosa. Vediamo che tipo di post l’ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato nelle scorse ore.

Nelle Instagram stories Melissa Satta ha scritto qualcosa, che potrebbe essere messo in relazione con la sua storia d’amore con il tennista Matteo Berrettini: “Innamorarsi è una magia, ma non perdersi è la favola“, “Parlatene. Parlatene sempre. Di tutto. Perché i silenzi sono pietre e le pietre, una sull’altra, diventano un muro. E i muri dividono le persone“. E ora non resta che aspettare qualche altro gesto ufficiale sia di lei che dello sportivo, il quale per ora non ha reagito a queste storie della (ex?) fidanzata.

Melissa Satta ha avuto diverse liaison amorose con personaggi famosi. Una delle più celebri quella col calciatore Kevin-Prince Boateng, con il quale è stata sposata e ha anche avuto il figlio Maddox nel 2014. Si erano poi lasciati nel dicembre del 2020.