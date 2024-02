Brutta notizia su Vittorio Cecchi Gori nella mattina di mercoledì 14 febbraio durante la puntata di Storie Italiane, il programma in onda su Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. In collegamento dall’esterno del policlinico Gemelli di Roma, l’inviata ha dato la notizia in diretta.

Molta apprensione per lo stato di salute di Vittorio Cecchi Gori, produttore ed ex presidente della Fiorentina che già lo scorso anno era stato ricoverato d’urgenza a causa di una ischemia cerebrale. In conseguenza di questa condizione si erano verificati anche alcuni problemi cardiaci e respiratori.

Vittorio Cecchi Gori ricoverato d’urgenza al Gemelli

Cecchi Gori, condannato per bancarotta fraudolenta, aveva visto sospendere la sua pena a causa delle condizioni di salute. A Eleonora Daniele aveva raccontato: “Me la cavo, non riesco più a muovermi bene, questo non mi permette di fare sport e ho avuto problemi anche con il fiato, non respiro bene, devo fare l’ossigeno, ma tiro avanti”.

Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato terapia intensiva a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La notizia è stata data mercoledì 14 febbraio in apertura del programma Storie Italiane di Eleonora Daniele dall’inviata in collegamento dal policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Secondo indiscrezioni il quadro clinico è considerato serio. “C’è massimo riserbo, c’è grande apprensione per questo ricovero improvviso di Cecchi Gori”, ha detto l’inviata del programma Rai.