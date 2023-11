Lunedì 13 novembre l’ex collaboratore di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, è stato condannato a tre anni di carcere per circonvenzione d’incapace. “Un giudice estremamente preparato del tribunale di Roma ha riconosciuto la ragionevolezza delle nostre ipotesi e finalmente è stata fatta giustizia”, ha dichiarato l’avvocato della famiglia Lollobrigida. L’uomo è accusato di aver sottratto fondi, per un valore di 10 milioni di euro, all’attrice scomparsa a gennaio.

Il giudice ha stabilito per Andrea Piazzolla anche una multa di mille euro e il sequestro dei suoi beni mobili e immobili. L’uomo dovrà corrispondere una provvisionale immediatamente esecutiva di mezzo milione di euro a favore delle parti civili. Il tribunale ha disposto il dissequestro della villa sulla Appia Antica e previsto anche la possibilità di una pena alternativa ai servizi sociali.

Gina Lollobrigida, condannato l’ex factotum Andrea Piazzolla: la sentenza





Gina Lollobrigida, a chi va l’eredità dopo la condanna di Andrea Piazzolla

Prima della sentenza, Andrea Piazzolla si è rivolto ai giudici: “Credo di essere stato l’unico che si è preso cura di lei con amore e continuo a farlo. Non ho mai visto nessuno a Subiaco (dove l’attrice è sepolta, ndr) il figlio, il nipote o il presunto marito”. Dopo la condanna il tema caldo è quello dell’eredità della Lollo. Piazzolla è infatti erede al 50 per cento (l’altra metà è del figlio Milko Skofic) del patrimonio dell’attrice, ma dei beni rimane ben poco, le tre case nel centro di Roma sono state vendute, come i gioielli, e i soldi dei conti trasferiti e praticamente resta solo la villa sull’Appia, che varrebbe sei milioni di euro.

Dopo la condanna e il dissequestro della villa Andrea Piazzola è diventato erede della metà della villa. La condanna, infatti, non rende automatica la decadenza del diritto all’eredità. A questo punto, il prossimo passo del figlio di Gina Lollobrigida, sarà quello di avviare un procedimento per riconoscere, sulla base della condanna arrivata il 13 novembre, per l’indegnità di Piazzolla a succedere all’eredità. Se il tribunale dovesse dare ragione a Mirko, tutta l’eredità andrà al figlio della Lollo.

Dopo la sentenza il figlio di Gina Lollobrigida ha affermato: “È comunque un dolore, ma la sentenza fa giustizia. La verità è che però non si doveva proprio arrivare a questo. Si tratta di una vicenda amara che non doveva proprio succedere. Sono arrivato psicologicamente svuotato alla sentenza e rimpiango tutto il tempo che ho perso e al fatto che non potuto stare accanto a mia madre”.