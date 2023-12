“Trasformato e dimagrito”. Il vip della tv ha ripreso la sua vita in mano e ha deciso di cambiare. Oggi è così

“Non sembra lui”. È irriconoscibile”, “Quanto è dimagrito“. Questi alcuni dei commenti dopo la pubblicazione delle foto del personaggio famoso, tornato in forma dopo una dieta ferrea. Nell’ultimo anno, a seguito di un gravissimo incidente stradale, aveva preso molti chili, cosa che gli aveva creato non pochi problemi anche con il gentil sesso.

Il vip americano lo aveva confessato senza peli sulla lingua: “Da quando sono ingrassato ho molti problemi a livello sessuale, la mia schiena ne risente a causa dell’incidente stradale e i chili in più fanno il resto. Ora fare sesso è diventato molto complicato a causa della mia poca mobilità”. Dopo mesi di dieta le cose sono cambiate.

Scott Disick irriconoscibile dopo la perdita di peso

La star dei reality, Scott Disick, ha dimostrato una sorprendente trasformazione durante un recente giro di shopping festivo nel cuore di Beverly Hills. Disick, noto per la sua apparizione sullo schermo in “The Kardashians” in quanto ex marito di Kourtney, è stato visto in compagnia dell’influencer Mary Grayson Hunt, mostrando una significativa perdita di peso che ha attirato l’attenzione del pubblico.

Nell’agosto del 2022, la star quarantenne è rimasta coinvolta in un grave incidente automobilistico che ha distrutto il suo SUV Lamborghini. L’incidente lo ha lasciato alle prese con mal di schiena e un inaspettato aumento di peso, una conseguenza di cui Disick ha discusso apertamente nel suo reality show televisivo.

Dopo l’incidente, Scott Disick si è sottoposto a un trattamento non chirurgico con l’assistenza dell’ex cognata Khloe Kardashian. Il percorso prevedeva diverse ore di terapia per il mal di schiena e sulla gestione del peso. Le sue recenti apparizioni pubbliche, tra cui una cena al Nobu con i suoi figli e lo shopping nei lussuosi negozi di Rodeo Drive, segnano il percorso di recupero di Disick e il suo reinserimento nella sfera pubblica.