Dopo una lunga pausa dal piccolo schermo Ilary Blasi è tornata in tv con l’Isola dei Famosi 2021. Dopo due edizioni del GF Vip, dunque, un nuovo reality per la conduttrice romana che è amatissima per la sua schiettezza.

A ogni puntata la moglie di Francesco Totti strega il pubblico con la sua bellezza e i suoi outfit da sogno e super lusso, ma è anche il suo modo semplice e diretto, non senza scivoloni, a conquistare ogni volta i telespettatori. Ilary, al pari del marito e padre dei suoi tre bellissimi figli, è anche seguitissima su Instagram e come per ogni personaggio pubblico che si rispetti la curiosità del privato, quindi anche la casa dove vive, è altissima.















Ilary Blasi mostra l’enorme salotto di casa Totti

In realtà Ilary Blasi non è la vip più social in assoluto ma forse anche per questo quando fa un’eccezione alla regola e mostra ai fan il suo quotidiano il suo pubblico social impazzisce. Qualche giorno fa è successo per esempio che dopo un piccolo party per il compleanno della figlia Chanel facesse vedere parte del salotto di casa Totti. Che roba!















Non era la prima volta che la padrona di casa dell’Isola mostrasse sui social alcune stanze della sua meravigliosa casa ma lo aveva fatto solo di sfuggita (come durante la caccia al topo di Totti o quando ha presentato il nuovo gatto), facendo intravedere l’ampio soggiorno con un enorme quadro a parete e una veranda coperta con angolo relax. Ora, finalmente, ha concesso uno sguardo più approfondito mentre immortalava i figli Christian e Chanel alle prese con le pulizie.









Si sapeva che casa Totti fosse molto lussuosa, ma dalle nuove immagini ecco il pavimento in parquet e le enormi porte-finestre che aiutano a rendere l’ambiente luminoso. E poi l’arredamento, che è sui toni dell’arancio e del tabacco. La chicca? Al centro del salone, si vede un enorme tavolo da biliardo ma non sfuggono anche il puff, l’enorme divano in pelle e alcune poltrone dall’aspetto principesco e con tanto di maxi riflettori. Vi piace?

“Mi dispiace, dovete tornare a casa”. Isola dei famosi, doppia eliminazione. Gelo in studio: “Ora cambia tutto”